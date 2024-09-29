小S曬舊照自信「46歲沒大嬸樣」　承認講話卡詞：想去看醫生

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▲小S分享了多張舊照，自信表示自己46歲但沒有大嬸樣。（圖／小S IG）

▲小S（左二）自認自己的顏值巔峰是23到38歲。（圖／小S IG）

▲小S坦承自己講話會卡詞，還表示想去看醫生。（圖／小S IG）

最近剛入圍金鐘獎綜藝節目主持人獎的小S（徐熙娣），和老公許雅鈞結婚19年，從俏皮少女轉變為賢妻良母，3個女兒也都已經亭亭玉立。昨（28）日小S在IG曬出一系列女兒的照片，並自信認為自己的外貌「完全沒有大嬸樣」，不過已經開始覺得梳妝打扮很麻煩，承認「這點是有點大嬸」，有粉絲說即便小S近年講話卡卡依舊有魅力，她大方承認說：「真的很卡，我都想去看醫生了。」另外她還提到覺得自己的巔峰期是23到38歲。小S分享了多張女兒們的照片，其中也有女兒們和自己年輕的合照，她感嘆寫下：「年輕的時候覺得自己絕對不會老！現在看這些照片，孩子們大了，我歲數增加了好多。」她表示以前聽到「46歲」會覺得是大嬸吧？但如今自己46歲了，年齡只是個數字，自認自己「完全沒大嬸樣」，但她也坦言要打扮是會覺得很麻煩，這一點倒是有點大嬸的感覺，但她對此並不介意，直言：「重點是，這就是人生，能不好好珍惜嗎？」小S的貼文PO出後，引來許多粉絲網友留言，有人感傷自己已是大叔，想到年紀就有種無法言喻的悲傷，小S安慰道：「不用傷心啦，好好過現在的每一天。」並以自己為例，雖然煮一整天的飯很累，但看著小孩們驚呼「太好吃了」，就讓她感到很滿足。也有人問她覺得自己的顏值巔峰是哪一年？小S則回應是「23到38歲」，還有留言提到小S以前伶牙俐齒，現在講話偶爾會吃螺絲，但依舊很有魅力。對此小S也不否認，坦然回道：「現在真的會卡耶，卡到我都想去看醫生。」