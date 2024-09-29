朱亞虎認行賄　許淑華爆：柯文哲2017年就為威京集團開後門

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前鼎越董事長朱亞虎涉嫌於京華城案行賄公務員，昨日深夜裁定羈押禁見，北院指出，朱亞虎坦承檢方指控犯行，涉犯貪污治罪條例行賄罪。對此，民進黨台北市議員許淑華今（29）日表示，沈慶京心腹朱亞虎坦承行賄，收賄名單呼之欲出，這為調查帶來重大突破，有人行賄，就代表有人收賄。「早在2017年他就在為威京集團開後門！」許淑華在臉書揭露柯文哲2017年捨棄西北側市民權利，獨厚京華城的關鍵公文，從調閱公文書顯示，京華城從392%-840%都是柯文哲任內同意。許淑華提到，京華城要由工業區變更為商業區，依照80年公告都市計畫書：「必須連帶西北側老屋群進行大街廓開發」，威京集團多年來未符合該要求，因此遲遲無法得到560%容積，結果柯文哲上任後，儘管公務員多次於公文中提醒，京華城不符規定，但柯文哲仍以監院糾正為理由，「親簽公文」執意放行至560%。許淑華強調，土地分區變更的原則，是基於回饋精神，財團想蓋大樓，就必須協助周遭老街廓開發，才能帶動區域發展，達到公益價值，不過柯文哲顯然不在乎這些原則、價值，前前後後讓威京集團省下龐大開發成本，增加天價獲利，更無視一般市民的需求。「請問這不是圖利，什麼才是圖利？」許淑華質疑，柯團隊「大帳房」李文宗也收押，假賬案與京華城案是否有連結？究竟收賄名單有誰？金流去了哪裡？她表示，期盼檢方儘速查明，釐清不明金流，還給市民一個完整的真相。