先別想颱風假機率！山陀兒颱風恐走「超危險路徑」　氣象署也擔憂

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▲山陀兒颱風路徑預估先朝西北，北轉後順著台灣東方近海往上走的機率較高，目前仍無法排除登陸機會。（圖／中央氣象署）

▲今年第18號颱風「山陀兒」逼近，氣象署預估北部、東半部從明（30）日開始至週三（10/2）就會有明顯的雨量累積。（圖／中央氣象署）

山陀兒颱風（Krathon，泰國提供）確定會侵襲台灣，明（30）日是上班日，；中央氣象署技正林秉煜則提醒，山陀兒颱風的路徑今天大幅西修，過去幾天預報都在提醒北部、東半部民眾要小心雨勢，但，這樣的路徑將會替防災帶來嚴重衝擊，請中南部民眾絕對不可以大意。山陀兒颱風今天下午5時中心在鵝鑾鼻東南方約380公里海面上，以每小時9公里速度，向西北西前進，近中心最大風速每秒35公尺，相當於12級風；瞬間最大陣風每秒45公尺，相當於14級風，七級風平均暴風半徑180公里，十級風平均暴風半徑60公里。林秉煜說明，山陀兒颱風明天開始會替北、東帶來更明顯的降雨，週二、週三（10/1、10/2）風雨影響最顯著，整個北台灣、東半部都要小心有豪雨的出現，其它各地也都要留意局部大雨，預估週四（10/3）颱風遠離，僅剩北台灣有局部大雨。林秉煜表示，山陀兒颱風的路徑還會持續往西北移動，不過颱風東側的「太平洋高壓」比預期的強，因此山陀兒颱風整體路徑都被往西邊推，直到週二北方槽線系統建立後，槽線會拉著山陀兒颱風往北走，因此週二是非常關鍵，山陀兒颱風「北轉的時間和位置，將會左右颱風對台灣的影響。」林秉煜解釋，如果山陀兒颱風往西多走了一段距離才北轉，那颱風就會在沒有受到地形破壞的情況下，直接撞進西南部地區，後續北上路徑也有很多變數，若這樣的路徑成真，西南部沿海許多都會區都將受到嚴重的風雨威脅。因此林秉煜特別提醒，現階段的預測路徑中，山陀兒颱風的對西南部的風雨影響不如北部、東半部，但若山陀兒颱風真的走了更往西的路徑，西南部就會變成首當其衝的風雨熱區，因此防颱絕不可鬆懈，請民眾時刻關注颱風最新動態。