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高國慶揭潘威倫「從小到大都沒變」　笑稱「看到我還會有點怕！」

記者路皓惟/台南報導

▲潘威倫（中）引退儀式在台南棒球場，賽前邀請獅隊一代強投謝長亨（右）和現役投手古林睿煬（左）一起合照，象徵強投的世代傳承。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.09.29）
▲潘威倫（中）引退儀式在台南棒球場，賽前邀請獅隊一代強投謝長亨（右）和現役投手古林睿煬（左）一起合照，象徵強投的世代傳承。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.09.29）
今年5月正式退休的統一7-ELEVEn獅高國慶，今（29）日特地回到台南棒球場參加學弟潘威倫的引退儀式。雖然兩人相差3屆，但潘威倫見到他仍會感到害怕，因為過去美和中學的學長學弟制度相當嚴格。他也提到，潘威倫從國小時期到現在，投球動作和個性都從未改變，始終是那個話不多、默默付出的球員。

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高國慶現身潘威倫引退：從小到大始終如一的好投手

高國慶原本計劃昨日前往大巨蛋參加潘威倫的引退賽，但因為二軍仍有比賽故無法成行，今日潘威倫引退賽回到台南棒球場舉辦，高國慶如願親自親自參與，希望為這位學弟、老戰友送上祝福。

兩人雖同為美和中學的校友，但因為差了3屆，高中沒有真正同隊過，高國慶笑說：「他看到我還是會有點怕，因為我們那時候學長學弟制度很嚴。」

高國慶回憶道，過去學長對學弟的要求非常高，有時甚至會無故懲罰他們，但隨著社會變遷，嚴格的學長學弟關係已逐漸淡化，霸凌的情況也少了很多。

談到潘威倫的職業生涯，高國慶表示，早在國中時期，他就注意到潘威倫，當時就已經知道他很有實力，「他的投球動作從那時候到現在都沒有變過，個性也是一樣，始終是那個話不多、默默做好自己工作的人。」

▲統一獅名將「綠色坦克」高國慶引退日滿滿感動，致詞時數度流下男兒淚，為20年職棒生涯劃下完美句點。（圖／記者葉政勳攝）
▲統一獅名將「綠色坦克」高國慶引退日滿滿感動，致詞時數度流下男兒淚，為20年職棒生涯劃下完美句點。（圖／記者葉政勳攝）

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