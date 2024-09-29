川普氣噗噗！指控谷歌「只列負面新聞」揚言提告　Google回應了

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距離美國總統大選僅剩一個多月，日前美國共和黨總統候選人、前總統川普（ Donald Trump）指控跨國科技巨擘谷歌（Google）在搜尋引擎功能「偏袒」他的民主黨對手賀錦麗（Kamala Harris），只列與他有關的負面報導，還稱若重返白宮將提告；谷歌對此則回應並未透過操控搜尋結果來偏袒任何政治候選人。根據《法新社》報導，川普指控Google從系統設計端不當展示有關他的負面消息，相關指控最早在2019年就已經發生，當時川普在社群平台X（時稱Twitter）發了一系列推文，稱Google在2016年總統大選時偏好呈現與他有關的負面報導。報導指出，川普在賓州遇刺時億萬富豪馬斯克（Elon Musk）又重提此搜尋禁令，掀起部分川普支持者的激憤，與此同時一份立場右傾的保守派媒體研究中心（MRC）報告聲稱，在搜尋「2024年川普總統選戰」時，谷歌搜尋引擎往往會在川普競選網站之前，優先顯示對賀錦麗有利的新聞文章，川普更為此指控Google公然干預選舉進行非法行為，威脅若美國司法部不以干預選舉的罪名起訴谷歌，一旦他贏得11月的大選，就會提出告訴Google對此則向《法新社》回應重申，2019年川普提出相關指控時就已經駁斥這類言論，並堅稱並未透過操控搜尋結果來偏袒任何政治候選人，谷歌表示川普宇賀錦麗的競選團隊的網站「始終陳列在相關與常見查詢的搜尋結果最上方」，而該份研究報告是針對一個罕見搜尋詞的結果，但就算是該次搜索，雙方候選人的網站也列在Google搜尋結果最上方。Google強調，MRC的研究過於偏頗，給出的結論也是錯的，實際上有關總統大選或候選人的查詢、相關新聞文章連結，一直都是隨著網路即時動態不斷變化；Google也說，若拿谷歌與其他搜尋引擎的結果相比會發現，川普競選網在谷歌出現的比例還更高。