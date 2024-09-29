真主黨高層又遭暗殺！下任領袖可能人選曝　他曾接受秘密培訓30年

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真主黨領袖納斯魯拉（Hassan Nasrallah）在以色列的空襲中喪命，在以軍仍持續密集轟炸黎巴嫩下，又傳真主黨中央委員會高階成員遭襲擊死亡，中東緊張局勢迅速升級，外界也關注著真主黨的下一步，尤其不少討論聚焦於接手真主黨的可能人選，因為這意味著真主黨未來應對以色列態度以及雙方衝突走向。根據《以色列時報》、《ABC》等外媒報導，真主黨領袖納斯拉勒（Sayyed Hassan Nasrallah）被以色列空襲的消息震撼阿拉伯世界，而以軍的炮火並未就此停下，過去24小時仍持續鎖定攻擊真主黨數百個目標，以軍聲明稱這波攻擊是由以色列空軍戰機依據情報資訊進行。聲明指出，鎖定攻擊地點包含貝魯特南郊達希耶（Dahiyeh）的真主黨各大據點，其中與與真主黨領導層關係密切、直接參與針對以色列與以國人民恐怖攻擊的真主黨中央委員會高階成員、預防安全部隊指揮官卡奧克（Nabil Qaouk）已經被「殲滅」。黎巴嫩官媒則表示，以色列軍隊在29日朝黎巴嫩東北部一處村莊發動空襲，造成11人死亡，報導內容則並未提及死者身份、以及是否包含真主黨成員。真主黨在失去領袖後將由誰來領導成為眼下重點，熟知中東局勢的《CNN》記者羅伯森（Nic Robertson）就點名，目前真主黨二把手卡西姆是可能人選之一，另一個則是與伊朗關係緊密的真主黨執行委員會主席薩法丁。羅伯森認為，薩法丁是納斯拉勒的表親，也和伊朗重要家族有姻親關係，這也讓西方國家更為忌憚。薩法丁過去30年來長期負責監督真主黨在國內外的財務與投資事務，遭襲擊的前領袖納斯拉勒也不斷在組織內部替他安排適合職位，使其接受多方歷練，相當於秘密培訓成為領袖。