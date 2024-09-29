電價擬調漲　工商協進會：用電大戶不能與耗能企業劃上等號

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經濟部預計於近日召開電價費率審議會，工商協進會表示，政府擬調漲電價，但用電大戶不能與耗能企業劃上等號，建議應給一定能效標準企業電價折扣，也建議定一個合理、可受各界公評的電價調漲公式。台電受到俄烏戰爭國際燃料成本大漲，再加上長期擔任「國內通膨消波塊」，無法反映市場價格，導致台電從2022年迄今連年虧損。據台電官網，截至今年7月底，台電今年前七個月累積虧損為529億元，歷年累積虧損為4348億元，負債比率高達93.2%。電價審議委員會即將召開，工商協進會表示，自111年起，政府已經連續三年針對用電大戶調漲電價，今年4月又全面針對工業、商業、民生用電調漲，這次台電提出的方案雖然僅針對工業用電大戶調漲，仍不免間接性造成民生物價上漲，減損內需消費動能，也將壓縮未來央行降息的空間。工商協進會喊話，目前全球景氣的不確定性逐漸提高，盼能盱衡整體經濟情勢以及產業營運狀況，審慎考慮調漲電價之影響，今年以及近期內勿再調漲電價。工商協進會認為，台灣的「用電大戶」多為經營體質良好的大型企業，肩負帶動台灣經濟發展與增加就業的重要驅動引擎，許多用電大戶反而是用電效率最高的企業，不能與耗能企業劃上等號。工商協進會進一步指出，這些用電大戶積極投入大量資本支出改善製程促進節能減碳，僅以用電量大小為標準，針對用電大戶訂定較高電價調幅，不盡公允。建議給予達到一定能效標準之企業電價折扣，以激勵企業投入節能減碳。此外，建議制定一個合理、可受各界公評的電價調漲公式，讓企業營運成本能有計算準則。工商協進會認為，電價與能源政策、電力供需結構息息相關，建議政府以多元的能源配置選項，強化國家能源韌性，並尋求平衡台電財務的長遠解方，也才能有穩定、合理的電價成本，確保台灣企業維持供應鏈競爭優勢。