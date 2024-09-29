山陀兒颱風「最新預估路徑」曝光！7大AI已有共識：登陸機率近99%

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▲除AI模式預測達成共識之外，各國也持續西修山陀兒颱風的預估路徑。（圖／翻攝NCDR）

第18號颱風「山陀兒」（Krathon）在今（29）日上午增強為中度颱風，持續朝台灣逼近中，各國氣象機構也持續嚴加關注它的未來路徑。就有氣象粉專發現，目前最新出爐「山陀兒」預估路徑，7大AI模式已經產生共識，認為「山陀兒」將從高雄-屏東一帶登陸，而對台灣影響最劇烈的時刻也曝光了。山陀兒颱風今（29）日下午5點30分中心位置在北緯 19.5 度，東經 123.5 度，即在鵝鑾鼻的東南方約 380 公里的巴士海峽上，以每小時9公里速度，持續向西北西進行。氣象粉專「觀氣象看天氣」今（29）日發文指出，下午剛出爐的輝達、伏羲、微軟、IFS等7大AI模式，已經對山陀兒颱風未來路徑達成共識，都認為山陀兒會從高雄-屏東一帶登陸。「觀氣象看天氣」也表示，根據AI模式的過往經驗，「目前可以說登陸機率已經接近99%」，除此之外，各國氣象單位針對山陀兒颱風的預估路徑也紛紛西調中。至於對台灣各地的影響，「觀氣象看天氣」表示，山陀兒行走速度十分龜速，據中央氣象署的路徑，認為其暴風圈至少會從週二一路從影響到週四(10/3)上半天，到了下半天起本島才有機會脫離暴風圈，「除了東部以外可以說是對南部影響劇增，北部地區則要看『共伴效應』發生位置而定」。明天就是上班上課日，「觀氣象看天氣」表示，各地方民眾雖然還達不到停班課標準，但各地陣風都會明顯加大，在外行車、行走務必注意樹枝等掉落物，留意自身安全。