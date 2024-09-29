新北登革熱疫情擴！今再增6例本土個案　衛生局曝防疫重要關鍵期

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▲新北新增6例本土登革熱，市長侯友宜今(29)日召開跨局處應變會議。（圖／新北市衛生局）

▲新北市衛生局動員260人、出動52車次車輛/機具，清理約2,500個積水容器、13.8公噸廢棄物。（圖／新北市衛生局）

新北市今（29）日新增6例本土登革熱病例，分別為2男4女，年齡介於59至86歲，新店區及中和區各3例，發病日介於9月23日至9月27日，除1例住院治療，病況穩定，其餘皆已康復。截至9月28日累計49例。新北市衛生局長陳潤秋說明，今日新增的個案皆是由醫療院所通報，從民眾出現症狀就醫到衛生局接獲通報的隱藏期平均不到2天，顯示民眾對於登革熱的防疫意識與醫師臨床診斷的警覺性明顯提升，讓衛生單位能及早介入採取防治措施，阻斷傳播風險。新北市長侯友宜也在今日召開跨局處應變會議，除了勉勵市府團隊過去一週全力投入防疫將登革熱疫情控制在中和區及新店區目前的高風險區域沒有擴大，同時也指示下週是防疫重要關鍵期，市府各局處及中和與新店區公所應秉持料敵從寬、禦敵從嚴的精神面對疫情，共同合作持續進行各項防治作為控制疫情。近日因颱風影響，降雨機會高，爲避免積水容器孳生病媒蚊，昨日中和區、新店區進行聯合孳清，共計動員260人、出動52車次車輛/機具，清理約2,500個積水容器、13.8公噸廢棄物。侯市長提醒，清除積水容器避免孳生病媒蚊是預防登革熱不二法門，防治登革熱除了政府的努力，更需要市民配合自主檢視住家戶內環境並落實清除孳生源。市府也將持續查核，如經防疫人員査獲陽性孳生源，將依傳染病防治法開罰新臺幣3,000至1萬5,000元。衛生局持續呼籲，民眾如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、腹瀉、出疹等登革熱疑似症狀，應儘速就醫，並主動告知醫師近期活動史；也提醒醫療院所應提高警覺，於診間主動詢問病患活動史，如遇有疑似感染個案應即時通報，協助防範控制疫情。