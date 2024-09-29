登革熱疫情升溫！新北山區封鎖1個月　邱泰源：不排除增防疫層級

我是廣告 請繼續往下閱讀

新北市衛生局今（29）日公布，再增6例本土登革熱確診個案，累計達49例，衛福部長邱泰源今（29）日表示，新北市政府積極處理，對個案居住地與風險場地清消、化學防治疾管署也成立機動防疫隊協助，未來會視個案狀況及影響層面評估是否需要提高層級，不排除成立前進指揮所。邱泰源表示，新北市衛生局在比較危險的區域設社區篩檢站，並針對中和區景新公園、三介廟，以及新店區天山公園步道一帶，封鎖一個月：而疾管署也有成立機動小組，每天都派員前往新北市視察，會隨時滾動式修正，將視實際狀況影響層面，包含考量登革熱發生個案數、嚴重度，以及對民眾健康危害影響程度，有必要時，就可以依照狀況提高層級處理。疾管署也同步提醒，呼籲居住或曾出入疫情風險區之民眾，如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛等登革熱疑似症狀，請儘速至新北市政府衛生局成立之社區篩檢站篩檢或就近至醫療院所就醫，就醫時告知醫師旅遊活動史，同時籲請醫療院所提高警覺，落實詢問TOCC(旅遊史、職業史、接觸史、群聚史)，適時使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷、及早通報，並請留意就診病患是否出現登革熱警示徵象，包括腹部疼痛及壓痛、持續性嘔吐、黏膜出血、嗜睡及躁動不安等，給予妥適醫療處置。民眾平時應主動進行室內及戶外環境巡檢，落實「巡、倒、清、刷」，避免病媒蚊孳生，從事戶外活動時建議穿著淺色長袖衣褲，並使用政府機關核可含敵避(DEET)、派卡瑞丁(Picaridin)或伊默克(IR-3535)等有效成分之防蚊藥劑。