黃曉明新歡疑加入「名媛培訓班」？富婆身分被打假　抓包後急刪文

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▲「名媛訓練班」也可以說是「天王嫂特訓營」，培訓機構會將這些入會的網紅包裝成白富美形象，而會員身上穿的衣服、奢侈品、名錶也全都是機構共有的「拍攝道具」。（圖／沫沫小腰精 微博）

▲眼尖的鄉民發現葉珂（上排）曬出的一系列炫富照片，不少奢侈品、服飾、場景都與多位定位類似的網紅「撞款」，網路上出現參加培訓班的聲音後她還緊急刪文裝沒事。（圖／美味漢堡王 小紅書）

▲外傳葉珂創立服裝品牌、投資房產、開美容院，還居住在深圳市中心高達4億台幣的豪宅中。（圖／葉珂 微博）

中國男星黃曉明，與前妻Angelababy（楊穎）離婚兩年後，近日高調認愛小15歲的新女友網紅葉珂，引起熱議，而葉珂的身分也被起底。網傳葉珂其實大有來頭，前夫不僅是中國「礦山王子」，她本人也是畢業於深圳大學的標準白富美，在社交平台上頗有人氣。不過，近日卻有鄉民踢爆，葉珂其實是專門培養釣富豪、明星的「名媛訓練班」中的一員，指出女方身分造假，再度讓外界一陣譁然。「名媛訓練班」也可以說是「天王嫂特訓營」，有鄉民爆料，這個特訓班以培育網紅進入豪門或嫁給明星為主要目的，入班上課的會員們都在類似的場景場所，擺出相似動作、道具的拍攝，透過培訓機構將這些網紅包裝成白富美的形象，而會員身上穿的衣服、奢侈品、名錶也全都是機構共有的「拍攝道具」。另外，若會員有喜歡的明星，培訓機構也有「針對性項目」，只要附上足夠多的金錢，培訓機構便會將會員打造成該明星喜歡的類型，並安排到對方必經之路，如演唱會、劇組附近裝成「偶遇」，後續也有策劃在背後指點會員該如何與對方深入發展，具體價格根據目標對象會有所調整，費用最高可能還會超過數十萬人民幣。而葉珂之所以被踢爆疑似加入「名媛訓練班」便是被眼尖的鄉民發現，她在社群平台中所曬出的一系列炫富照片，圖中出現的法拉利、愛馬仕與其他名包、名錶、服飾，均和多位定位相似的網紅「撞款」，雖然外傳葉珂創立服裝品牌、投資房產、開美容院，還居住在深圳市中心高達4億台幣的豪宅中，但被疑似參加「名媛訓練班」後緊急刪文裝沒事的模樣，也讓不少鄉民質疑，她只是看準了黃曉明的流量與知名度，忍不住出言狂酸：「培訓班的就業率比大學畢業還高」、「不是故意攻擊女方（葉珂），可是刪文的樣子也太心虛了吧」、「這個培訓班怎麼連人都長一樣？」、「男明星愛美女被騙那是活該，但把我們小老百姓當笨蛋耍是不是有點噁心人了。」