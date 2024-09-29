乘著海風去旅行 雲嘉濱海旅行業暨企業簽署合作宣言

農村發展及水土保持署南投分署攜手觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處，與口湖鄉金湖休閒農業發展協會合作，28日在口湖鄉金湖龍台宮舉辦「2024乘著海風一起去旅行」─ 雲嘉濱海旅行業媒合會暨企業合作宣言，共同行銷推廣雲嘉濱海軸帶優良農漁產、海味美食、海口文化及特色旅遊路線，帶動地方經濟發展。
這項活動彙集山海平原超過30家社區產品及休閒產業業者參與，包含中南部甲種旅行業者踩線、永續旅遊教師交流、企業合作成果展、在地青年總鋪師百人流水席體驗，並邀請產、官、學界一起進行合作宣言簽署，共同推動雲嘉濱海軸帶發展。
農村水保署南投分署傅桂霖分署長表示，呼應農業部「智慧」、「韌性」、「永續」、「安心」行動策略，南投分署近年來以區域農遊軸帶發展為目標，如金湖休閒農業區，以休區為中心跨域整合產業及品牌，串聯休閒農業區、休閒農場、社區青年及在地小農等，輔導區域品牌建構、包裝設計、實體店鋪場域優化、數位網站建置及永續旅遊推動等。
傅桂霖非常感謝國立虎尾科技大學、國立臺灣海洋大學、農聯福利中心、旅行社業者及各界企業的大力協助支持，透過農聯福利中心協助將產品上架、開拓不同的展銷通路。另旅行業者協助導客進來，創造在地收益；企業採購在地商品，直接支持在地小農產業，公私協力共好讓濱海軸線朝向永續經營發展，未來也將持續跨部會資源整合，打造雲嘉區域亮點。
雲嘉南濱海國家風景區管理處許宗民處長表示，依循觀光署「用心在地，榮耀臺灣」願景，以綠色生態旅遊、景區數位智慧、導入國際旅客3大主軸，開啟國際觀光新氣象，帶動臺灣觀光經濟的繁榮發展。雲林口湖「與水共舞」榮獲2023全球百大目的地「永續故事獎榮」，口湖遊客中心已漸漸在國內打出良好的口碑。
口湖鄉金湖休閒農業發展協會陳玄茂理事長表示，近年來協會致力於推動濱海觀光旅遊與特色產業，結合了社區產業、人文、景觀、生態等發展出屬於雲林特有的農業旅遊元素，如雲林西濱海線豐饒的養殖漁業資源、百大青農有機耕種的稻米、五穀雜糧，興盛的二級加工產品-鰻魚、台灣鯛、烏魚子、扁魚、黑蒜頭、日曬麵、祥益炊粉、小麥系列產品等，因此結下許多善緣，受到地方的大力支持，更在今年榮獲第三屆金牌農村銅牌獎。
口湖鄉金湖休閒農業發展協會蔡云姍營運經理說明，面對兩年多疫情衝擊，社區產業及休閒農業在農村水保署南投分署幫助下，以里山里海概念研發了四季風土生態料理及出版海想遇見你生態繪本，不但幫助了許多水產養殖業者，也建立組織持續運作的契機，開發出線上產品銷售提供宅配服務，並建立甘苦人品牌形象網站，以魅力農店專案優化了服務空間及四季海味水產品組合行銷等，協助農漁業者朝向品牌化經營及通路開發。
2024乘著海風一起去旅行以雲林縣口湖鄉金湖休閒農業區為核心，延伸至嘉義東石及布袋，整合海口人文、特色農漁村、海味美食、必遊景點及永續故事，推出7條推薦玩法路線，邀請遊客秋遊雲嘉濱海，沿著台61縣乘著海風一起去旅行。
此外還推出系列活動4人同行1人免費優惠，包含今年最Fun的野餐派對「2024鹹味浪潮野餐趣」、海味吃喝玩樂武林帖「好美英雄會」、東港社區拔蘿蔔及蘿蔔泡菜體驗、向禾休閒漁場海盜村體驗、東石50分生活工作室食農教育半日遊等系列活動，想了解更多活動詳情請上「農村小童」或「農村四季‧生命之歌」網址www.4seasontour.com.tw查詢相關資
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農村水保署南投分署傅桂霖分署長表示，呼應農業部「智慧」、「韌性」、「永續」、「安心」行動策略，南投分署近年來以區域農遊軸帶發展為目標，如金湖休閒農業區，以休區為中心跨域整合產業及品牌，串聯休閒農業區、休閒農場、社區青年及在地小農等，輔導區域品牌建構、包裝設計、實體店鋪場域優化、數位網站建置及永續旅遊推動等。
傅桂霖非常感謝國立虎尾科技大學、國立臺灣海洋大學、農聯福利中心、旅行社業者及各界企業的大力協助支持，透過農聯福利中心協助將產品上架、開拓不同的展銷通路。另旅行業者協助導客進來，創造在地收益；企業採購在地商品，直接支持在地小農產業，公私協力共好讓濱海軸線朝向永續經營發展，未來也將持續跨部會資源整合，打造雲嘉區域亮點。
雲嘉南濱海國家風景區管理處許宗民處長表示，依循觀光署「用心在地，榮耀臺灣」願景，以綠色生態旅遊、景區數位智慧、導入國際旅客3大主軸，開啟國際觀光新氣象，帶動臺灣觀光經濟的繁榮發展。雲林口湖「與水共舞」榮獲2023全球百大目的地「永續故事獎榮」，口湖遊客中心已漸漸在國內打出良好的口碑。
口湖鄉金湖休閒農業發展協會陳玄茂理事長表示，近年來協會致力於推動濱海觀光旅遊與特色產業，結合了社區產業、人文、景觀、生態等發展出屬於雲林特有的農業旅遊元素，如雲林西濱海線豐饒的養殖漁業資源、百大青農有機耕種的稻米、五穀雜糧，興盛的二級加工產品-鰻魚、台灣鯛、烏魚子、扁魚、黑蒜頭、日曬麵、祥益炊粉、小麥系列產品等，因此結下許多善緣，受到地方的大力支持，更在今年榮獲第三屆金牌農村銅牌獎。
口湖鄉金湖休閒農業發展協會蔡云姍營運經理說明，面對兩年多疫情衝擊，社區產業及休閒農業在農村水保署南投分署幫助下，以里山里海概念研發了四季風土生態料理及出版海想遇見你生態繪本，不但幫助了許多水產養殖業者，也建立組織持續運作的契機，開發出線上產品銷售提供宅配服務，並建立甘苦人品牌形象網站，以魅力農店專案優化了服務空間及四季海味水產品組合行銷等，協助農漁業者朝向品牌化經營及通路開發。
2024乘著海風一起去旅行以雲林縣口湖鄉金湖休閒農業區為核心，延伸至嘉義東石及布袋，整合海口人文、特色農漁村、海味美食、必遊景點及永續故事，推出7條推薦玩法路線，邀請遊客秋遊雲嘉濱海，沿著台61縣乘著海風一起去旅行。
此外還推出系列活動4人同行1人免費優惠，包含今年最Fun的野餐派對「2024鹹味浪潮野餐趣」、海味吃喝玩樂武林帖「好美英雄會」、東港社區拔蘿蔔及蘿蔔泡菜體驗、向禾休閒漁場海盜村體驗、東石50分生活工作室食農教育半日遊等系列活動，想了解更多活動詳情請上「農村小童」或「農村四季‧生命之歌」網址www.4seasontour.com.tw查詢相關資