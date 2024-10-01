10月熱唱／江蕙復出！劉德華等11年再攻蛋　王心凌、張清芳也來了

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▲江蕙時隔9年將在國慶晚會上復出開唱，令外界相當期待。（圖／寬宏藝術提供）

▲10月全台各地演唱會資訊。（製圖／NOWnews社群中心）

10月份到來，本月演唱會非常熱鬧，不僅有封麥9年的台語天后「二姐」江蕙將在國慶晚會上復出開唱，還有睽違11年再度來台開唱的香港天王「華仔」劉德華，將於10月底攻上台北小巨蛋；另外，「甜蜜教主」王心凌和歌壇「東方不敗」張清芳也將再度攻蛋開唱，還有金曲歌后楊乃文準備在北流舉辦「繆斯MUSE演唱會」，10月的北台灣眾星雲集。但若是想看音樂祭，則千萬不要錯過在台南舉辦的浪人祭，以及位在高雄的打狗季。江蕙封麥9年，在台北市長蔣萬安以及高雄市長陳其邁的強烈邀約下，宣布將在10月5日國慶晚會上復出，讓許多歌迷相當期待。而日前有消息指出，江蕙這次將在國慶晚會上演唱〈家後〉和〈祝福〉，這2首歌曲都是能代表她演藝生涯的經典歌曲。不過節目策劃單位寬宏藝術表示，「目前還在討論中」，屆時江蕙將演唱哪首歌曲，仍需等到國慶晚會上才能揭曉。10月登場的大咖不只江蕙，天王劉德華也將在10月31日降臨台北小巨蛋，舉辦「今天⋯is the Day劉德華巡迴演唱會」，一連開唱4天。這次演唱會為了防堵黃牛，特別採取「實名抽票制」，但因為天王太有魅力，加上許久沒有開唱，因此日前第一輪抽票，就湧入84萬名粉絲登祭開搶，不過只有4萬名幸運粉絲被抽中，可以進到現場一睹天王風采。另外，本月還有王心凌、張清芳、徐佳瑩、李翊君、梁文音、舞思愛、美秀集團、Multiverse、Mamas Gun、LANY等人的專場演唱會，特別的是，霹靂國際36年來首次舉辦大型售票演唱會「霹靂盛典」，喜愛霹靂布袋戲的戲迷千萬不要錯過這場盛典。另外，像是浪人祭、打狗祭、池上秋收稻穗藝術節等，也有許多藝人參與，包括田馥甄、許富凱、曹雅雯、老王樂隊、告五人、萬芳、TRASH、滅火器、血肉果汁機等，喜愛他們的朋友可多留意相關資訊。時間：10月2日（三）20:00地點：The Wall Live House時間：10月4日（五）20:00地點：高雄流行音樂中心海音館出席：老王樂隊、大支、滅火器、鶴The Crane、AKIRA、THE JET BOY BANGERZ、公館青少年、林潔心等時間：10月4日（五）14:30地點：台南安平觀夕平台旁大草皮出席：曹雅雯、拍謝少年、血肉果汁機、陳珊妮、草東沒有派對、JOYCE 就以斯等時間：10月5日（六）12:00地點：台南安平觀夕平台旁大草皮出席：鳳小岳、9m88、黃宣、怕胖團、回聲樂團、潮州土狗、禁藥王、栗子等時間：10月6日（日）12:00地點：台南安平觀夕平台旁大草皮出席：江蕙、黃妃、林育羣、湯運煥、紀曉君、翁立友、高爾宣OSN、申力安、王ADEN時間：10月5日（六）18:00地點：台北大巨蛋時間：10月5日（六）19:30地點：高雄巨蛋時間：10月5日（六）18:30地點：高雄Live Warehouse時間：10月5日（六）20:00地點：Legacy Taipei時間：10月6日（日）19:00地點：B'IN LIVE SPACE－KEELUNG時間：10月7日（一）20:00地點：Zepp New Taipei時間：10月11日（五）20:00地點：Legacy Taipei時間：10月12日（六）20:00地點：Legacy Taipei時間：10月18日（五）20:00地點：Legacy Taichung時間：10月19日（六）20:00地點：Legacy Taichung出席：Suonno D'Ajere、异境樂團Spectro 7、The Tune、汝妮、泰武古謠傳唱時間：10月11日（五）13:00地點：Legacy TERA出席：Minyo Crusaders、Kizaba、异境樂團Spectro 7、乱彈阿翔、akira.drums、Mehmet Polat Quartet、Shanren山人樂隊、泰武古謠傳唱、琴人樂坊Musicians' House、浮可泰樂團FolkTake、Tuni Sundatang、吱吱郭芝吟、CUBE BAND時間：10月12日（六）13:00地點：Legacy TERA出席：Namgar、生祥樂隊、The Tune、漂流出口、雷擎、JS PARK、Tulegur圖利古爾、尋人啟事、問他跨界樂團、NAUNGAN、SHIRAN&BAKAL、汝妮時間：10月13日（日）13:00地點：Legacy TERA時間：10月12日（六）19:30地點：台北小巨蛋時間：10月13日（日）18:00地點：台北小巨蛋時間：10月12日（六）19:00地點：台北國際會議中心TICC時間：10月12日（六）19:30地點：THE WALL LIVE HOUSE時間：10月12日（六）20:00地點：Legacy Taichung時間：10月18日（五）20:00地點：Legacy Taipei出席：老王樂隊、持修、甜約翰、安溥、血肉果汁機、冰球樂團、舞炯恩、雷擎、巴奈等時間：10月12日（六）13:00地點：高雄流行音樂中心出席：HUSH、理想混蛋、告五人、萬芳、滅火器、宇宙人、TRASH、戴佩妮、潮州土狗、白安、吳汶芳等時間：10月13日（日）13:00地點：高雄流行音樂中心時間：10月19日（六）19:30地點：台北小巨蛋出席：西卿、風采輪、荒山亮、蔡佳瑩、劉昱賢、賴富正、千翼、自從時間：10月19日（六）18:00地點：高雄流行音樂中心海音館出席：西卿、風采輪、荒山亮、蔡佳瑩、劉昱賢、賴富正、千翼、自從時間：10月20日（日）18:00地點：高雄流行音樂中心海音館時間：10月25日（五）20:00地點：Legacy Taichung時間：10月26日（六）19:30地點：台北流行音樂中心出席：田馥甄Hebe、許富凱、台東長濱國中「海子樂團」時間：10月26日（六）14:30地點：台東縣池上鄉萬安社區天堂路稻田區－萬新道路出席：田馥甄Hebe、許富凱、台東長濱國中「海子樂團」時間：10月27日（日）14:30地點：台東縣池上鄉萬安社區天堂路稻田區－萬新道路時間：10月31日（四）19:30地點：台北小巨蛋時間：11月1日（五）19:30地點：台北小巨蛋時間：11月2日（六）19:00地點：台北小巨蛋時間：11月3日（日）19:00地點：台北小巨蛋