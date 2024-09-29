「松江石頭火鍋城」冷藏櫃見白蛆蠕動！店家道歉了：15天用餐打折

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▲台北市政府衛生局今（29）日前往店家稽查。（圖／台北市衛生局）

▲台北市政府衛生局獲報後也在今（29）日前往店家稽查。（圖／台北市衛生局提供）

▲「松江石頭火鍋城」今（29）日也在臉書上發文道歉。（圖／松江石頭火鍋城）

台北市行天宮附近知名自助火鍋店「松江石頭火鍋城」，近期被用餐民眾爆出放置食材的冷藏櫃拉門軌道上有整排活著的白蛆蠕動，引發食安疑慮。對此，今（29）日台北市衛生局也到場稽查，並揪出7項衛生缺失。店家也道歉並祭出「9折優惠」。昨（28）日有民眾在「爆料公社二社」臉書社團，表示自己前往行天宮附近的知名火鍋店「松江石頭火鍋城」，卻親眼看見店家放置食材的冷藏櫃拉門軌道上，有著好幾隻活著的白色蛆蟲，他立刻向店家反映，店員卻僅將蛆清除、也未多做解釋。消息曝光後引發網路瘋傳，台北市政府衛生局獲報後也在今（29）日前往店家稽查，最終揪出7點疏失，包含現場未能提供員工體檢資料、工作人員未戴工作帽、員工物品未有區隔、冰箱食材未覆蓋、冰箱底部未清潔、廁所未張貼洗手標示等，已責令限期改善，屆期複查如仍不符合規定，將依違反食品安全衛生管理法第8條及第44條處6萬至2億元罰鍰。「松江石頭火鍋城」隨後也在臉書上發文表示，「餐飲首重食安，有缺失定當改善，確是疏忽了，各方指教虛心接受」，更表示即日起到10月13日共15天，來店消費可享9折優惠。