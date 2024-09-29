潘威倫引退賽連2天輸球！統一獅2：4台鋼雄鷹　陳文杰一棒當英雄

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統一7-ELEVEn獅今（29）日回到台南棒球場迎戰來訪的台鋼雄鷹，也是「嘟嘟」潘威倫引退儀式之日，此戰獅隊打線前7局遭到封鎖，8局下台鋼後援黃群出現致命暴投，獅隊扳成1：1平手，兩隊一路殺到延長賽，10局上陳文杰揮出致勝安打，加上獅隊守備失誤釀禍，終場統一獅2：4不敵台鋼雄鷹，讓潘威倫的引退儀式留下些許遺憾，連2天引退賽都輸球。此戰3局上台鋼雄鷹率先突破封鎖，獅隊先發林詔恩對黃秉揚投出保送後，曾子祐犧牲觸擊送隊友站上得點圈，接著黃劼希、陳文杰連續安打，幫助台鋼先馳得點，1：0領先獅隊。反觀獅隊前3局打得沉悶，僅四棒林安可在2局上從台鋼洋投鳥松手中敲出一支二壘安打。5局下林岱安敲出安打，陳聖平擊出內野滾地球，靠野手選擇上一壘，接著林祖傑突襲短打點向三壘，形成一支內野安打，隨後三壘手傳一壘手失誤，陳聖平直接挑戰衝回本壘，但遭到捕手張肇元觸殺出局，經過電視輔助判決，最終維持出局原判，台鋼力保不失。8局下獅隊胡金龍代打上陣，擊出中外野方向落地安打，林祖傑犧牲觸擊成功推進，代跑許哲晏攻佔二壘得點圈，邱智呈一壘滾地球出局，許哲晏站上三壘，面對下一棒陳傑憲，台鋼後援黃群要命暴投，許哲晏跑回追平分，獅隊追成1：1平手，也把比賽帶進延長賽。延長10局上採突破僵局制，葉保弟直接上二壘，紀慶然選到保送，下一棒曾子祐短打護送跑者進佔二、三壘，裴瑞茲在面臨失分危機下，雖然三振黃劼希，但被陳文杰掃出深遠二壘安打，並趁著投手接球失誤趁亂跑回本壘，替台鋼再添保險分，該局台鋼攻下3分鎖定比賽勝利，最終台鋼以2分之差勝出。