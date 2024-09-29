石破茂將被國會指名最新日相！新內閣人事佈局也曝光

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現年67歲、即將成為日本新首相的前防衛大臣石破茂，於27日當選自民黨第28任總裁，他將在10月1日獲國會指名為日本新首相，當天更會宣布組織新內閣，日媒透露目前可能人事佈局包含找來前防衛大臣岩屋毅擔任新任外務大臣、前防衛大臣中谷元再度擔任防衛大臣，同時有意留任內閣官房長官林芳正。日本執政自民黨主席大選落幕，前防衛大臣石破茂當選意味著將被國會指名為日本第102任首相，新內閣預料也將在同日上路。日媒《朝日新聞》、《NHK》報導指出，石破茂目前的人事佈局聚焦於黨政兩方面主要職務，在接受電視專訪時石破並未詳細說明內閣人事，但稱考慮在不久後解散國會重新改選。報導引述消息人士說法，稱在石破茂的協調安排下，新的內閣人事有所異動，除了現年63歲的岸田內閣官房長官林芳正將留任以外，有意讓曾在安倍晉三擔任首相期間，出任防衛大臣、與他同為67歲的岩屋毅出任外務大臣。岩屋毅在今年選戰期間擔任石破的選舉對策本部長，也曾協助他制定策略。此外，可能人事佈局還包含前防衛大臣中谷元再擔任防衛大臣、眾議員平將明擔任數位大臣、前內閣官房長官加藤勝信為財務大臣、自民黨參議院政策審議會長福岡資麿擔任厚生勞動大臣、眾議員城內實擔任經濟安全保障擔當大臣、眾議員阿部俊子擔任文部科學大臣、現任國土交通大臣齊藤鐵夫可望獲留任。自民黨黨職部分，目前傳出79歲自民黨總務會長森山裕將擔任自民黨幹事長，75歲的前首相菅義偉出任副總裁（副主席）、農林水產大臣坂本哲志擔任自民黨國會對策委員長、前防衛大臣小野寺五典傳將擔任自民黨政調會長。至於在這次選戰期間，作為要競爭對手卻遭石破「逆轉」的高市早苗，則已堅決表態拒絕擔任自民黨總務會長，也拒絕入閣，該職目前規劃由財務大臣鈴木俊一擔任，報導稱高市早苗強硬態度恐使未來黨內不和的情況浮上檯面。