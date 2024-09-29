韓國研究發現遭中國認知戰鎖定　網軍「貶韓捧中」電動車、3C產品

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韓國去年發生72起與電動車相關的火災，這在韓國民間社會引發了對中國製電動車電池的信任危機，當地媒體更稱之為「電動車恐懼症」（EV-phobia），不過韓國最新一份研究指出，中國開始在電動車、智慧手機等領域發動網軍抹黑韓國產品，同時又有系統性的吹捧中國產品品質，且這類行為有逐漸增加的趨勢。根據《韓聯社》報導，這份《韓中競爭產業領域認知戰情況》報告由韓國關東大學警察行政學系教授金恩永、國立昌原大學國際關係學系教授洪錫勳率領，分析韓國主流社群媒體如NAVER、YouTube、NATE等平台上，與韓國、中國產業競爭相關的網路新聞與報導。研究發現，在2023年7月至2024年8月這一年內，這些網路新聞和社群媒體出現系統性地大量留言，在特定用戶的協調行為下有組織地留下評論，內容多為一味吹捧中國產品、加強貶低韓國產品，尤其是在雙方有競爭關係的產業新聞，抹黑韓國製造產品的留言開始增加。小組發現有至少77個NAVER帳號疑似是中國網軍，且被分為兩個小組，YouTube平台上則有239個網軍帳號，且留言發佈頻率高於NAVER，報告稱這些輿論手法包含讓民眾對韓國產品失望（dismay）、對民間與企業或政府的信賴關係挑撥離間（divide）以及淡化批判中國媒體的影響力（dismiss）三大類，例如稱中國電動車與汽車品質大幅提升，「現在誰還會買韓國汽車？早點關門免得賠錢吧」，或稱現任政府親美、親日，「最終一定會被美國背叛或利用」、「韓國已經逐漸變成美日的附庸國了」。報告最後也建議，韓國政府必須針對這些留言建立資料庫和分析機制，以有效應對新型態的認知戰，同時也呼籲政府積極制定應對方式。