黃紹庭回台了！涉浮報助理費遭疑潛逃大陸　雄檢證實已搜索拘提

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國民黨中常委、高雄市議員黃紹庭遭控涉浮報助理費，黃紹庭的父、母親和服務處人員共17人被帶回偵訊，但黃紹庭卻在搜索前一天就搭機前往中國廈門，遭疑有潛逃之虞，黃紹庭對此強調出國為是既定個人行程，絕無所謂檢調洩密、畏罪潛逃或行蹤成謎等情事，稍早傳出，黃紹庭已在今（29）日下午搭乘班機返抵小港機場，並被雄檢依法拘提。黃紹庭在聲明中指出，出國為既定個人行程，絕無所謂檢調洩密、畏罪潛逃或行蹤成謎等情事，獲知遭搜索消息後，第一時間即已經主動致電檢調承辦人員說明行程，也獲得承辦人員理解，待事務處理完畢就會返國，將立即到案說明。他強調，他從政十餘年來，助理費申報一事絕對合法，沒有浮報，更不曾侵占公款，呼籲司法查明事實真相，切勿抹煞勤懇認真問政的民代名譽及清白，呼籲檢調應早日查明真相，還他清白。據悉，黃紹庭下午與檢調聯繫，並從香港搭機返台，已遭雄檢依法拘提，雄檢今晚表示，其班機在14時許抵達小港機場，隨即由雄檢檢察官指揮調查局人員，對被告黃逕行搜索，查扣相關證據，並執行拘提，本署將依法，積極追查相關事證，釐清犯罪事實。