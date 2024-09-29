最狂街頭天文！清晨四點上千人湧佳樂水追「紫金山彗星」

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▲佳樂水有暗空優勢，民眾雨後三度見到璀璨澄澈的夜空。（圖／屏縣府提供）

▲佳樂水有暗空優勢，民眾雨後三度見到璀璨澄澈的夜空。（圖／屏縣府提供）

屏東縣政府今(29)日清晨四點半，在「佳樂水風景區」舉辦「街頭天文」，不到清晨四點，就吸引529組共1521位預先報名的民眾湧入會場，讓協辦的屏東縣天文協會與台北市天文協會直呼「民眾比縣府更瘋狂」。屏東縣政府此次「街頭天文」因報名踴躍，號召屏東縣天文協會、台北市天文協會、台南市天文協會與台灣親子觀星會共襄盛舉，總計提供超過40多隻望遠鏡，方便民眾觀測，創下屏東縣內街頭天文活動，最多天文協會參與、提供最多望遠鏡、服務最多人次與最狂清晨舉辦的多項紀錄。紫金山彗星亮度目前大約三等，只比二等星的北極星稍微暗，但因颱風山陀兒侵台，各縣市均未能順利觀測，但佳樂水有暗空優勢，民眾雨後三度見到璀璨澄澈的夜空，更順利觀測木星與月球，更有昴宿星團、英仙座雙星團與仙女座大星系等，讓民眾驚喜獲得意外收穫。紫金山彗星預計在今年9月28日經過近日點，並在10月12日最接近地球，未來最適合觀測的時間為10月12日過後大約5－15天之間。屏東縣政府表示，雖然今天上千人未能順利觀測到紫金山彗星，但仍可在10月夕陽西下後，在屏東西海岸嘗試觀測。