對象不是千億小開！Yuri自曝充滿戀愛感　錄音喜收雞排、芒果冰

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▲Yuri在9月正式推出全新EP《Catch Yu》，這是她醞釀將近1年的作品。（圖／真心人電影提供）

▲Yuri不只有EP《Catch Yu》的計畫，也期待之後有更多作品。（圖／真心人電影提供）

「地表最正啦啦隊女孩」Yuri陳怡叡先前爆出熱戀千億小開，不過她事後出面澄清，2人只是朋友關係，她目前正專注事業，近來也推出全新EP《Catch Yu》。Yuri此次EP收錄共3首新歌，以自己生活經驗為題，並親自參與創作。新歌〈放肆炫耀〉提到曾經因不自信遍體鱗傷的自己；〈LOVEx5〉則是戀愛感十足的甜蜜情歌，Yuri透露：「現階段讓我最有戀愛感的就是美食！當時錄這首歌很不順利，我馬上外送點了芒果冰跟雞排！」笑說瞬間讓這首歌變得很有甜蜜感。2024年對Yuri來說是個充滿挑戰的一年，她籌備已久的EP《Catch Yu》在9月正式推出，Yuri相當重視這次醞釀了近一年的音樂作品，自己也親自投入創作，第一次進錄音室、第一次拍專屬的MV，種種初體驗讓她感到十分新鮮。而繼8月率先推出的第一首單曲〈Catch Yu〉一鳴驚人，專屬「手勢舞」也風靡球迷與粉絲間。如今完整全EP隨之發行，讓Yuri感動表示：「其實還是滿緊張的，有一種把自己的作品交出來驗收的感覺，希望大家都會喜歡，期待聽到大家的回饋。」EP中除了首支單曲〈Catch Yu〉，也收錄了其他兩首全新作品〈放肆炫耀〉及〈LOVEx5〉。〈放肆炫耀〉是一首帶有City pop元素的抒情搖滾，中快板的節奏讓聽者的心情跟著旋律激昂起來，Yuri分享：「一收到這首歌我就非常喜歡，無論歌詞、旋律，都非常符合我想傳達給粉絲的話！」歌詞寫下了每天面對不同挫折，卻還是勇敢無懼，全是因為身邊的人就像天使一樣守候、支持著自己。〈LOVEx5〉則是充滿戀愛感的可愛情歌，Yuri透露自己參與了部分詞曲創作，將「Yuri」的諧音「雨粒」融合至歌詞，象徵粉絲們就像是她的小雨傘一樣，他們的存在就像是雨天陪她淋雨、幫她撐傘的一群好朋友們，總是讓Yuri感到窩心。Yuri也分享錄音過程中，因為好幾次都差了那麼一點點，無法達到製作人所要求的「甜蜜、戀愛感」，當時有點沮喪的Yuri，隨即在現場點了雞排跟芒果冰的外送，事後吃完美食後，她笑說：「心情整個亮起來了！」隨著完整作品的發行，Yuri現階段也如火如荼的進行宣傳，她表示相當期待在各大舞台演唱自己的新歌給大家聽，並笑說：「尤其想要在節慶或是年末尾牙的時候，用自己的歌聲加入大家現場的過節氣息！想到就覺得很幸福。」此外，也期待在不久的將來能繼續推出更多作品，敬請粉絲拭目以待。