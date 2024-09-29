念念眷村紀錄片　重現文學裡的眷村故事

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「眷村文學」既是眷村人專屬所有，也是台灣獨特而珍貴的文學資產。此種在戰火陰影下誕生的文學類型，在世界文壇上，亦屬罕見。由資深紀錄片導演黃玉珊、陳堯興執導的《念念眷村：文學裡的眷村故事》，以情感充沛的文學視度，重新回顧、解讀外省族群七十多年以來，寄託於簡陋眷村之中的顛沛流離命運。導演黃玉珊說，《念》片中的終極密碼就在高雄。她指出，1945年起，來自大陸各地的軍眷，陸續於臺灣各地落腳，眷村特有的人文氛圍，是許多人懷念的故鄉味；「念念眷村」在片尾結束前，會讓很多人動容落淚，因為隱藏了一個令人感動又懷念的神秘數字「八八六」，劇組安排這個橋段，靈感其實是來自高雄左營明德新村的「再見捌捌陸─臺灣眷村文化園區」。據國防部統計數據，全國列管眷村共有886處，高雄的眷村特色價值在於涵括陸海空三軍，包括海軍眷村主分布於左營、空軍眷村分布於岡山及陸軍眷村分布於鳳山，這些場景都在電影「念念眷村」中一一呈現。黃玉珊說，《念念眷村》引用大量文學片段，採訪許多出身眷村第一、二代的重量級台灣作家，除了被譽為「詩壇鐵三角」的洛夫、張默等三人外，還有傑出的小說家和散文家的採訪介紹，從司馬中原、朱西甯，到齊邦媛、白先勇、陳芳明、封德屏、袁瓊瓊、蘇偉貞、朱天心、梅家玲、張啟疆等。紀錄片以採訪、實景、新聞片段、照片、主題歌曲等元素，重現眷村生活與記憶，亦對土地與族群認同等敏感議題，做出省思與回應。黃玉珊強調，此片之意義不僅是從作家感性之眼，重新梳理眷村歷史，更在於與時間賽跑，留下了珍貴的精神面貌與時代記憶。該片9/30於高雄大遠百威秀影城舉辦特映會，並於10/10全國首映。