黃健瑋捲性騷收道歉信　老婆蔡亘晏首吐心聲：那些課題不是我的

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蔡亘晏（右）和黃河（左）頒發演員評審推薦獎給《陰陽熱線57448》。（圖／社團法人台灣野草創作家協會提供）

蔡亘晏（爆花）、黃河今（29）日出席第四屆「野草計畫－故事創意大賽」頒獎典禮，日前蔡亘晏的老公黃健瑋捲入Metoo風波，今年7月收到道歉信，蔡亘晏今被問及此事笑說，應該要去問黃健瑋本人，「每個人都有處理事情的能力，都40幾歲人了。」黃健瑋今年7月收到道歉信，蔡亘晏直說不管如何日子都照樣在過，「有做不應該做的事的那些人，他們會有自己需要面對、承受的功課，那些功課不是我的，不會把精力放在那些事。」蔡亘晏此次和黃河一同頒發「演員評審推薦獎」，該獎項由《陰陽熱線57448》獲得，瀚草文創董事長湯昇榮提到此次作品有很多靈異題材，剛好蔡亘晏（爆花）和黃河都曾參與過賣座票房鬼片，身為「鬼后」的爆花表示，「黃河則表示很開心看到創作者開始對恐怖片有新觀點，「大家跨過『恐怖』和『鬼』，把題材轉換成生死觀或對人的生命看法、生死的看法，觀點被打開，而不是純恐怖，很開心參加野草，看到類型變化。」兩人擔任評審，雙雙表示非常享受過程，能看到各式劇本及很棒的點子，希望野草計畫一直下去，讓台灣創作蔓延出去。第四屆「野草計畫－故事創意大賽」由社團法人台灣野草創作家協會主辦，瀚草文創事業股份有限公司及英雄旅程股份有限公司協辦，邀請14個知名影視平台與投資方共同合作，今（29）晚舉行頒獎典禮，頒發出戲劇類及創意節目的首獎各1名，另有4個特別獎項、14個品牌冠名獎，在眾投資方與製作公司的積極參與關注，獲獎者未來皆大有機會發展成影視作品。「野草計畫」是台灣最大規模影視提案大會，至今4屆總徵件數高達1331件，成為台灣IP孵育並影視化作品的重要推手。本屆經2個多月評選，從將近300個徵件中，入選33件優秀作品，其中包括6件創意節目類，期待為影視產業挖掘更多創意故事，開發更多可能。