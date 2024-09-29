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李帝勳來台喊話想合作許光漢！開金口唱〈馬爾濟斯之歌〉喊：好難

記者施以慧／綜合報導

▲李帝勳今（29）日來台會粉絲，不僅喊話想合作許光漢，更在現場唱了近期很紅的〈馬爾濟斯之歌〉，更直呼：「好難！」（圖／優勢力娛樂 提供）
▲李帝勳今（29）日來台會粉絲，不僅喊話想合作許光漢，更在現場唱了近期很紅的〈馬爾濟斯之歌〉，更直呼：「好難！」（圖／優勢力娛樂 提供）
南韓男星李帝勳今（29）日在台北國際會議中心舉辦粉絲見面會，回答了不少不常見的問題，更祭出不少粉絲福利，還準備了許多節目，讓粉絲超級驚喜，不過完美男神卻也有不擅長的項目，李帝勳不慎在唱歌出場的環節中出了意外，高音飆不上去，讓現場觀眾笑翻，不只如此，主持人還現場要求他試唱日前爆紅的〈馬爾濟斯之歌〉，讓李帝勳當場笑場，還大喊：「這個好難！」

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▲李帝勳這次來台，準備了不少「土味情話」，讓粉絲又驚又喜。（圖／優勢力娛樂 提供）
▲李帝勳這次來台，準備了不少「土味情話」，讓粉絲又驚又喜。（圖／優勢力娛樂 提供）
李帝勳來台苦練中文　大秀土味情話超失控

李帝勳這次來台苦練中文，一上台就用中文和粉絲打招呼：「當我知道有粉絲見面會的時候，就跟公司講好一定要再來台北見大家，大家付出寶貴的時間來，我會讓大家滿載而歸！」因此李帝勳祭出不少「土味情話」，像是「我想你」、「你是我的巧克力」、「台灣女孩最可愛」等等，還表示：「怎麼辦，我還不想下台！」後續還脫下外套狂奔，大喊：「你是我的寶貝！」失控舉動讓粉絲直呼：「好可愛！」

李帝勳面對問題有問必答　睡姿、鞋碼都曝光

主辦單位也準備了10個題目要來提問李帝勳，要讓粉絲收穫滿滿，沒想到寵粉的李帝勳都一一回答，像是鞋碼是27.5，睡覺前會做的事情是看手機和設置鬧鐘，想要來台做的事是拍攝戀愛劇，來台一定要吃牛肉麵，公司「Company On」的成立年份則是2021年，最後就連睡姿都有問必答，李帝勳表示自己都是側身睡，另外最擅長的科目則是數學。

▲李帝勳（左）喊話想合作許光漢（右）。（圖／優勢力娛樂 提供、IG kuanghanhsu）
▲李帝勳（左）喊話想合作許光漢（右）。（圖／優勢力娛樂 提供、IG kuanghanhsu）
喊話想和許光漢拍片　現場試唱經典歌曲喊：好難

對於來台拍片一事，李帝勳在見面會上也坦言，自己已經知悉許光漢服兵役一事，也表示希望未來有機會和他一起拍戲，更喊話希望他在軍營裡健健康康，沒想到主持人最後竟出其不意，要求李帝勳現場試唱一段由許光漢主演的《正港分局》中的經典歌曲〈馬爾濟斯之歌〉，讓李帝勳傻眼，最後更真的跟著主持人唱，並表示：「這個好難！」笑翻粉絲。

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