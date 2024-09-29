中信兄弟奪隊史第19座季冠軍！中職第一　14129人見證封王時刻

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中信兄弟今晚在客場面對樂天桃猿，靠7局上的4分大局，張志豪敲出帶有超前分的安打，陳子豪再補上3分砲，終場在桃園球場以8：5擊敗樂天桃猿，在客場完成下半季封王，也拿到中職史上最多的隊史第19座季冠軍。統一獅今年上半季奪下隊史第17座總冠軍，為中華職棒史上第二多的隊伍，距離兄弟只差一座。不過「黃衫軍」今晚又將差距拉開，拿下今年下半季冠軍，隊史第19座季冠軍到手，也是繼承2022年下半季封王後首次。在本季中信兄弟上半季牛棚不穩是一個問題，不過在下半季有所改進，吳俊偉、呂彥青等人回穩，加上球隊經驗過，最終才能頂住壓力、堅定心態，最終封王。由於本周末恰好是樂天的最後一個主題日「辣酷甜趴」，是以樂天女孩為主題，在2日的賽前、中場及賽後都有演出，原本就預估會吸引不少粉絲進場。巧合的是，剛好遇到攸關封王的經典「猿象大戰」，讓進場的觀眾人數一路飆升。昨（28）日系列賽的首戰，就有13,50人進場，寫下樂天球場本季最多人數紀錄，今（29）日由於左、右外野都擠入大量象迷，再度改寫最高進場人數，來到14129人，連2日刷新紀錄。值得一提的是，這個人數也是桃園棒球場自2019年來的新高。