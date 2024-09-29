山陀兒颱風「路徑再變動」！最新降雨趨勢出爐　明起風雨開始有感

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▲山陀兒颱風路徑再度往西修正，氣象署預估可能登陸台灣，陸上警報預估在今日深夜至明日清晨也會發布。（圖／中央氣象署）

▲今晚台東、恆春半島、蘭嶼綠島要留意較強降雨，明天一早，包括北台灣山區、宜花東就會感受到很明顯的雨勢。（圖／中央氣象署）

▲今年第18號颱風「山陀兒」逼近且有登陸機會，氣象署預估北部、東半部、中南部山區，從明（30）日開始至週三（10/2）就會有明顯的雨量累積。（圖／中央氣象署）

中度颱風「山陀兒」（Krathon，泰國提供）在今（29）晚上，整體路徑再往西調整，，氣象署提醒，明（30）日起東半部的降雨空檔就換減少，北台灣也會有間歇性雨勢，適逢上班上課日、大部分縣市皆無颱風假，外出務必攜帶雨具。根據氣象署資料，山陀兒颱風今天下晚間8時中心在鵝鑾鼻東南方約340公里海面上，以每小時7轉10速度，向西北西前進，近中心最大風速每秒38公尺，相當於13級風；瞬間最大陣風每秒48公尺，相當於15級風，七級風平均暴風半徑200公里，十級風平均暴風半徑70公里。中央氣象署技正林秉煜表示，以目前山陀兒的動態來看，，明天山陀兒繼續緩慢向西北移動，，後續可能從東半部出海，再一路北上，週四（10/3）遠離台灣。林秉煜說明，今晚台東、恆春半島、蘭嶼綠島要留意較強降雨，週二、週三山陀兒颱風離台灣最近，特別要小心可能有豪雨以上等級降雨。在風力部分，，要特別注意；此外，由於西半部位於背風側，明天苗栗至彰化要留意焚風，週二新竹至台中要留意焚風。