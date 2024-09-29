中信兄弟下半季封王！總教練平野惠一成林威助後第一位奪冠教頭

林威助後第一人！中信兄弟今（29）日以8:5擊敗樂天桃猿後封王，拿到隊史第19個半季冠軍，也是史上第17次自力封王，總教練平野惠一功不可沒，提起平野的執教風格，球評「東哥」黃忠義接受《NOWnews今日新聞》訪問時表示，平野惠一用人公私分明，並且沒有包袱，讓球員都對他讚不絕口，而中信兄弟自2022年下半季林威助率隊奪冠後，平野惠一在今年下半季再度奪冠，要爭取隊史第10次的台灣大賽冠軍。
平野惠一運籌帷幄 承襲林威助精神
平野惠一上半季帶兵，不管是短打等推進戰術用得比較多，但他認為這是有效得分的戰術，尤其兄弟上半季打擊較不連貫，因此戰術運用，成為必須執行的方式。
不過下半季平野惠一不但有「三洋投」艾士特、克迪、德保拉護體，加上後防牛棚呂彥青、吳俊偉慢慢找回節奏，牛棚也比較多人手可以運用。
「東哥」黃忠義認為，「平野惠一跟球員在場上嚴格，但他私底下卻是很關心球員，把球員當成朋友一般，比較沒有距離。」
此外，黃忠義也發現，平野惠一在看到年輕球員有場上拚勁不足，或是犯下很嚴重錯誤時，也會讓球員下場，馬上記住錯誤，當然有些觀念，也會要求。
中信兄弟下半季以35勝21敗0和，勝率0.625封王，平野惠一的帶兵風格，不但讓球員感同身受，也慢慢培育一些年輕新秀，用倒吃甘蔗的方式，挑戰睽違2年的總冠軍。
中信兄弟封王紀錄：
◎中信兄弟獲得2024下半季冠軍(35勝21敗0和，勝率0.625)
◎中信兄弟隊史第19次半季冠軍(1992~)【聯盟最多記錄】
◎中信兄弟隊史第17次自力封王(1992~)【聯盟最多記錄】
◎中信兄弟隊史隊史第12次下半季冠軍(1992~) 【聯盟最多記錄】
◎中信兄弟 平野惠一 總教練生涯首度半季冠軍〔中信兄弟隊史最多記錄:山根俊英4次、林易增4次〕
以上紀錄來源：中職聯盟提供
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平野惠一上半季帶兵，不管是短打等推進戰術用得比較多，但他認為這是有效得分的戰術，尤其兄弟上半季打擊較不連貫，因此戰術運用，成為必須執行的方式。
不過下半季平野惠一不但有「三洋投」艾士特、克迪、德保拉護體，加上後防牛棚呂彥青、吳俊偉慢慢找回節奏，牛棚也比較多人手可以運用。
「東哥」黃忠義認為，「平野惠一跟球員在場上嚴格，但他私底下卻是很關心球員，把球員當成朋友一般，比較沒有距離。」
此外，黃忠義也發現，平野惠一在看到年輕球員有場上拚勁不足，或是犯下很嚴重錯誤時，也會讓球員下場，馬上記住錯誤，當然有些觀念，也會要求。
中信兄弟下半季以35勝21敗0和，勝率0.625封王，平野惠一的帶兵風格，不但讓球員感同身受，也慢慢培育一些年輕新秀，用倒吃甘蔗的方式，挑戰睽違2年的總冠軍。
中信兄弟封王紀錄：
◎中信兄弟獲得2024下半季冠軍(35勝21敗0和，勝率0.625)
◎中信兄弟隊史第19次半季冠軍(1992~)【聯盟最多記錄】
◎中信兄弟隊史第17次自力封王(1992~)【聯盟最多記錄】
◎中信兄弟隊史隊史第12次下半季冠軍(1992~) 【聯盟最多記錄】
◎中信兄弟 平野惠一 總教練生涯首度半季冠軍〔中信兄弟隊史最多記錄:山根俊英4次、林易增4次〕
以上紀錄來源：中職聯盟提供