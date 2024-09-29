中信兄弟下半季封王！總教練平野惠一成林威助後第一位奪冠教頭

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▲中信兄弟今晚靠7局上的4分大局，張志豪敲出帶有超前分的安打，陳子豪再補上3分砲，終場在桃園球場以8：5擊敗樂天桃猿，在客場下半季封王，也拿到中職史上最多的隊史第19座季冠軍。（圖／中信兄弟提供）

▲中信兄弟今（29）日在桃園球場進行攸關下半季封王一戰，吸引共14,129名觀眾進場，連2日刷新桃園球場本季觀眾人數新高。（圖／記者林柏年攝）

▲中信兄弟今（29）日在樂天球場迎接攸關封王一戰，首局就有分數進帳，而陳子豪則是在3局下炸裂陽春砲，幫助球隊拉開分差。（圖／中信兄弟提供）

林威助後第一人！中信兄弟今（29）日以8:5擊敗樂天桃猿後封王，拿到隊史第19個半季冠軍，也是史上第17次自力封王，平野惠一上半季帶兵，不管是短打等推進戰術用得比較多，但他認為這是有效得分的戰術，尤其兄弟上半季打擊較不連貫，因此戰術運用，成為必須執行的方式。「東哥」黃忠義認為，「平野惠一跟球員在場上嚴格，但他私底下卻是很關心球員，把球員當成朋友一般，比較沒有距離。」中信兄弟下半季以35勝21敗0和，勝率0.625封王，平野惠一的帶兵風格，不但讓球員感同身受，也慢慢培育一些年輕新秀，用倒吃甘蔗的方式，挑戰睽違2年的總冠軍。◎中信兄弟獲得2024下半季冠軍(35勝21敗0和，勝率0.625)◎中信兄弟隊史第19次半季冠軍(1992~)【聯盟最多記錄】◎中信兄弟隊史第17次自力封王(1992~)【聯盟最多記錄】◎中信兄弟隊史隊史第12次下半季冠軍(1992~) 【聯盟最多記錄】◎中信兄弟 平野惠一 總教練生涯首度半季冠軍〔中信兄弟隊史最多記錄:山根俊英4次、林易增4次〕