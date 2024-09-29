「老兵不死，只是凋零」潘威倫高掛18號球衣　想起天上的爸爸哭了

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在中華職棒奮戰超過22年的「護國神嘟」潘威倫，今（29）日在台南棒球場舉行了引退儀式。嘟嘟不僅回顧了自己的職業生涯，也向一路支持他的球迷、家人和隊友們表達了最誠摯的感謝，感動了在場的每一個人，尤其在感謝雙親時，想起已故的父親，讓他忍不住留下男兒淚。潘威倫表示：「台南對我來說，就像第二個家。20多年來，感謝大家的支持，讓我有勇氣一路走下去。雖然生涯累積了149勝，但我始終希望能夠更好，讓我們的棒球運動變得更精彩。」他感性地提到，台南球場雖然已有些歲月，但對他而言，這裡充滿了珍貴的回憶。「這22年來，台南球場給了我滿滿的記憶，就像今天一樣充滿了回憶。感謝董事長讓棒球能夠振奮人心、帶來歡樂。這裡也是我職業生涯的起點，特別感謝蘇泰安教練給予我的機會，以及教練團多年來的栽培。」談到隊友們，潘威倫特別感謝了年輕的學弟們。「看到你們，就像看到當年的自己。加油，繼續為了夢想努力！」他也感謝醫療團隊的照護，「感謝你們讓我這傷痕累累的身體，能夠持續站上投手丘，為球隊拼搏。」在致詞中，潘威倫深情回憶了家人的支持。「我能夠走上棒球這條路，我的爸爸功不可沒。謝謝媽媽一路以來的支持，希望爸爸在天上能夠看見。我也要感謝栽培我的母校，還有特地從故鄉來支持我的鄉親們。」他強調，自己的引退並非結束，而是另一個開始，「老兵不死，只是凋零。棒球不僅僅是團隊運動，它超越了家庭、國界，過去的勝利與榮耀，不只是屬於我個人的，也是球團的勝利，更是中華職棒的勝利，還有在場所有球迷的勝利。」最後，潘威倫深情告白：「我會想念你們，我愛你們。謝謝大家！」