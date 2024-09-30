不斷更新／山陀兒颱風撲台！10/1停班停課通知　北北基桃20點宣布

山陀兒颱風（國際命名Krathon）緩速進逼台灣，最新路徑預報顯示可能從西南部「鬼切登陸」，許多民眾相當關心明（1）日是否會停班停課、放颱風假，《NOWnews今日新聞》將持續整理10月1日（週二）全台各縣市停班停課最新通知。稍早台北市長蔣萬安表示，「基北北桃」4縣市預計在晚間8時同步宣布。
🟡10月1日（週二）各縣市停班停課狀況（更新時間9/30 10:21）
📍北部地區
台北市：今（30）晚20:00宣布。
新北市：今（30）晚20:00宣布。
基隆市：今（30）晚20:00宣布。
桃園市：今（30）晚20:00宣布。
宜蘭縣：尚未宣布。
新竹市：尚未宣布。
新竹縣：尚未宣布。
📍中部地區
台中市：尚未宣布。
苗栗縣：尚未宣布。
彰化縣：尚未宣布。
南投縣：尚未宣布。
雲林縣：尚未宣布。
📍南部地區
嘉義縣：尚未宣布。
嘉義市：尚未宣布。
台南市：尚未宣布。
高雄市：尚未宣布。
屏東縣：尚未宣布。
📍東部地區
花蓮縣：尚未宣布。
台東縣：尚未宣布。
📍外島地區
澎湖縣：尚未宣布。
連江縣：尚未宣布。
金門縣：尚未宣布。
🔎停班停課查詢：人事行政總處停班停課資訊（點此連結）
🟡山陀兒颱風最新動態
山陀兒颱風30日10時的中心位置，在北緯20.2度，東經121.9度，即在鵝鑾鼻的南南東方約220公里之處。以每小時9公里速度，向西北西進行。過去3小時略為增強，暴風圈已進入台灣南方近海，對台東、屏東、恆春半島構成威脅。
🟡山陀兒颱風暴風圈侵襲各縣市機率
據中央氣象署公布各主要城市及離島120小時颱風暴風侵襲機率，恆春、屏東、台南、高雄都是最高99%，而本島其他縣市也都突破84%。
🟡10月1日防颱重點
中央氣象署提醒，周二至周四上半天影響最明顯。海面風浪漸大，沿海地區要注意強陣風、長浪。東半部地區、恆春半島、屏東山區、北部山區留意局部豪雨以上等級降雨。此外，民眾行經宜花東地區及高屏山區附近鐵公路也要小心。
🟡放颱風假的標準
據《天然災害停止上班及上課作業辦法》第4條風災項目，氣象預報颱風暴風半徑於4小時內可能經過的地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時；或降雨量已致災或有致災之虞，或是遇交通、水電供應中斷，影響通行、上班上課安全，都可以發布停止上班上課。
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📍北部地區
台北市：今（30）晚20:00宣布。
新北市：今（30）晚20:00宣布。
基隆市：今（30）晚20:00宣布。
桃園市：今（30）晚20:00宣布。
宜蘭縣：尚未宣布。
新竹市：尚未宣布。
新竹縣：尚未宣布。
📍中部地區
台中市：尚未宣布。
苗栗縣：尚未宣布。
彰化縣：尚未宣布。
南投縣：尚未宣布。
雲林縣：尚未宣布。
📍南部地區
嘉義縣：尚未宣布。
嘉義市：尚未宣布。
台南市：尚未宣布。
高雄市：尚未宣布。
屏東縣：尚未宣布。
📍東部地區
花蓮縣：尚未宣布。
台東縣：尚未宣布。
📍外島地區
澎湖縣：尚未宣布。
連江縣：尚未宣布。
金門縣：尚未宣布。
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🟡山陀兒颱風最新動態
山陀兒颱風30日10時的中心位置，在北緯20.2度，東經121.9度，即在鵝鑾鼻的南南東方約220公里之處。以每小時9公里速度，向西北西進行。過去3小時略為增強，暴風圈已進入台灣南方近海，對台東、屏東、恆春半島構成威脅。
🟡山陀兒颱風暴風圈侵襲各縣市機率
據中央氣象署公布各主要城市及離島120小時颱風暴風侵襲機率，恆春、屏東、台南、高雄都是最高99%，而本島其他縣市也都突破84%。
🟡10月1日防颱重點
中央氣象署提醒，周二至周四上半天影響最明顯。海面風浪漸大，沿海地區要注意強陣風、長浪。東半部地區、恆春半島、屏東山區、北部山區留意局部豪雨以上等級降雨。此外，民眾行經宜花東地區及高屏山區附近鐵公路也要小心。
🟡放颱風假的標準
據《天然災害停止上班及上課作業辦法》第4條風災項目，氣象預報颱風暴風半徑於4小時內可能經過的地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時；或降雨量已致災或有致災之虞，或是遇交通、水電供應中斷，影響通行、上班上課安全，都可以發布停止上班上課。
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