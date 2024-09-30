不斷更新／山陀兒颱風撲台！10/1停班停課通知　北北基桃20點宣布

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▲中央氣象署30日上午8時颱風路徑潛勢預報。（圖／中央氣象署）

▲未來120小時颱風暴風侵襲機率數據。（圖／中央氣象署）

▲山陀兒颱風影響期間降雨預報趨勢示意圖。（圖／中央氣象署）

山陀兒颱風（國際命名Krathon）緩速進逼台灣，最新路徑預報顯示可能從西南部「鬼切登陸」，許多民眾相當關心明（1）日是否會停班停課、放颱風假，《NOWnews今日新聞》將持續整理10月1日（週二）全台各縣市停班停課最新通知。稍早台北市長蔣萬安表示，「基北北桃」4縣市預計在晚間8時同步宣布。台北市：今（30）晚20:00宣布。新北市：今（30）晚20:00宣布。基隆市：今（30）晚20:00宣布。桃園市：今（30）晚20:00宣布。宜蘭縣：尚未宣布。新竹市：尚未宣布。新竹縣：尚未宣布。台中市：尚未宣布。苗栗縣：尚未宣布。彰化縣：尚未宣布。南投縣：尚未宣布。雲林縣：尚未宣布。嘉義縣：尚未宣布。嘉義市：尚未宣布。台南市：尚未宣布。高雄市：尚未宣布。屏東縣：尚未宣布。花蓮縣：尚未宣布。台東縣：尚未宣布。澎湖縣：尚未宣布。連江縣：尚未宣布。金門縣：尚未宣布。山陀兒颱風30日10時的中心位置，在北緯20.2度，東經121.9度，即在鵝鑾鼻的南南東方約220公里之處。以每小時9公里速度，向西北西進行。過去3小時略為增強，暴風圈已進入台灣南方近海，對台東、屏東、恆春半島構成威脅。據中央氣象署公布各主要城市及離島120小時颱風暴風侵襲機率，恆春、屏東、台南、高雄都是最高99%，而本島其他縣市也都突破84%。中央氣象署提醒，周二至周四上半天影響最明顯。海面風浪漸大，沿海地區要注意強陣風、長浪。東半部地區、恆春半島、屏東山區、北部山區留意局部豪雨以上等級降雨。此外，民眾行經宜花東地區及高屏山區附近鐵公路也要小心。據《天然災害停止上班及上課作業辦法》第4條風災項目，氣象預報颱風暴風半徑於4小時內可能經過的地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時；或降雨量已致災或有致災之虞，或是遇交通、水電供應中斷，影響通行、上班上課安全，都可以發布停止上班上課。