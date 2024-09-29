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真主黨首腦遭以軍擊斃　中國：反對侵犯黎巴嫩主權和安全

國際中心楊智傑／綜合報導

▲真主黨領導人納斯魯拉（Hassan Nasrallah）被以色列擊斃，中國外交部週日對此回應要求以色列立即採取措施推動中東局勢降溫。（圖／美聯社／達志影像）
▲真主黨領導人納斯魯拉（Hassan Nasrallah）被以色列擊斃，中國外交部週日對此回應要求以色列立即採取措施推動中東局勢降溫。（圖／美聯社／達志影像）
以色列軍方本週針對黎巴嫩首都貝魯特發動大規模空襲，真主黨隨後證實領導人納斯魯拉（Hassan Nasrallah）遇襲身亡，中國外交部週日對此就表示嚴正反對侵犯黎巴嫩主權和安全的行為，特別點明以色列立即採取措施推動中東局勢降溫，避免衝突進一步擴大，甚至失控。

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以色列軍方27日空襲黎貝魯特，並稱這次「精確打擊」真主黨總部，成功擊斃真主黨領袖納斯魯拉，震撼阿拉伯世界，中國外交部發言人周日表示，中方高度關注有關事件，對中東緊張局勢升級深感擔憂。

中國外交部發言人說，中方反對侵犯黎巴嫩主權和安全的行為，反對和譴責一切傷及無辜平民的行動，反對任何激化矛盾導致中東局勢升級的舉動，又稱以黎局勢緊張是加薩衝突的外溢表現，當務之急是切實執行聯合國安理會有關決議，儘快平息加薩戰火，切實維護中東和平與穩定。

此外，以色利國防軍（IDF）週日又指，黎巴嫩真主黨中央委員會高級成員、預防安全部隊指揮官卡奧克（Nabil Qaouk）也在28日對貝魯特發動的空襲中身亡。

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