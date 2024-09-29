真主黨首腦遭以軍擊斃　中國：反對侵犯黎巴嫩主權和安全

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以色列軍方本週針對黎巴嫩首都貝魯特發動大規模空襲，真主黨隨後證實領導人納斯魯拉（Hassan Nasrallah）遇襲身亡，中國外交部週日對此就表示嚴正反對侵犯黎巴嫩主權和安全的行為，特別點明以色列立即採取措施推動中東局勢降溫，避免衝突進一步擴大，甚至失控。以色列軍方27日空襲黎貝魯特，並稱這次「精確打擊」真主黨總部，成功擊斃真主黨領袖納斯魯拉，震撼阿拉伯世界，中國外交部發言人周日表示，中方高度關注有關事件，對中東緊張局勢升級深感擔憂。中國外交部發言人說，中方反對侵犯黎巴嫩主權和安全的行為，反對和譴責一切傷及無辜平民的行動，反對任何激化矛盾導致中東局勢升級的舉動，又稱以黎局勢緊張是加薩衝突的外溢表現，當務之急是切實執行聯合國安理會有關決議，儘快平息加薩戰火，切實維護中東和平與穩定。此外，以色利國防軍（IDF）週日又指，黎巴嫩真主黨中央委員會高級成員、預防安全部隊指揮官卡奧克（Nabil Qaouk）也在28日對貝魯特發動的空襲中身亡。