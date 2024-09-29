黃紹庭已返台　高雄地檢署依法執行拘提

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高市議員黃紹庭涉嫌浮報助理費案，在遭檢調搜索前出境搭機飛往中國廈門4天，高雄地檢署表示，該署偵辦黃姓議員案件，其已搭乘班機於下午14時許抵達小港機場，隨即由該署（雄檢）檢察官指揮調查局人員，對被告黃紹庭逕行搜索，查扣相關證據，並執行拘提，該署將依法，積極追查相關事證，釐清犯罪事實。檢調人員9月26日兵分10路分別至高市議員黃紹庭住處和服務處搜索，帶回包括黃紹庭父母、服務處人員等共17人，初步調查涉及浮報金額達數百萬元，其中6名被告訊後分別以新台幣2萬至30萬元交保候傳，服務處周姓副主任則遭聲押，經法院裁定無保請回，檢方已研議提出抗告。黃紹庭於27日上午透過國民黨高雄市議會黨團媒體群組發出聲明表示，他本人於26日上午出境，是既定個人行程，絕無所謂檢調洩密、畏罪潛逃或行蹤成謎等情事。且第一時間主動致電檢調承辦人說明，待事務處理完畢立即返國到案說明。28日黃紹庭自錄影片澄清絕對沒有所謂檢調洩密、畏罪潛逃或行蹤成謎的狀況，下飛機後知道辦公室、住處被搜索，便主動致電檢調說明行程，強調此次出國為既定行程，事情辦完1、2天後就會回到台灣。