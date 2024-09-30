觀眾不知道的祕辛！方季惟差點擠走鞏俐成為《賭俠2》唯一女主角

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▲鞏俐（左）驚險完成與周星馳的《賭俠II之上海灘賭聖》，當年報導甚至傳她只拍了5天的戲，趕著讓片子殺青。（圖／摘自IMDb）

▲方季惟（左）與周星馳的《賭俠II之上海灘賭聖》台灣版，在台票房如預期大賣，比一年後上映的鞏俐版要受歡迎不少。（圖／摘自IMDb）

在台灣一再重播的周星馳舊片《賭俠II之上海灘賭聖》，目前於串流平台、有線電影頻道選播的大都是由鞏俐擔任女主角的香港和國際版本，新生代的觀眾都不見得知道當年在台灣首度戲院放映時，是方季惟當女主角的台灣限定版。其實這部片拍攝背後還有祕辛，鞏俐一度被卡在中國大陸無法到香港拍攝，電影公司若是遲遲等不到她來香港，有可能要安排方季惟版成為全球各地放映的唯一版本。《賭俠II之上海灘賭聖》原先在規劃演員陣容時，就考慮撮合「無厘頭」教主周星馳，和在歐美等地正廣受歡迎的鞏俐，由於鞏俐慣演嚴肅影片、少有喜劇演出，又和周星馳同台飆戲，必然會擦出不一樣的火花，充滿商業噱頭。只是當年港片最大市場之一台灣，尚未開放中國大陸演員演出的影片在台上映，鞏俐的前輩陳冲是因為已有美籍才能不被擋下，那時還未取得其他地區國籍的鞏俐，並不能在台灣大銀幕亮相，可是她又已在經紀人安排下積極進軍香港影壇，眾星雲集的《豪門夜宴》。她的戲分僅屬客串，全部剪掉對情節並不影響，尚不至於無法來台上映，但在《賭俠II之上海灘賭聖》她若是女主角，就不可能這樣辦理。電影公司老闆靈機一動，決定專門拍另一個只在台灣上映的版本，由台灣可以接受的演員來頂替鞏俐、扛起女主角大樑，因而正受到年輕人歡迎的「軍中情人」方季惟幸運出線，片中主題曲的國、粵語版本也都由她主唱。一般觀眾只知道周星馳與方季惟、鞏俐分別拍攝了同樣的情節，網上甚至訛傳鞏俐與方季惟都到了片場，各自與周星馳拍了相同劇情的對手戲，其實兩個人的攝製進度大不相同，方季惟很順利在香港拍了快3個月、完成所有的戲分，但鞏俐卻被卡著、不能到香港，劇組為了她究竟能不能來，捏了好幾把冷汗，電影公司一度考慮如果只能用方季惟的版本在全球各地推出，要爭取鞏俐無法如期來港拍攝的賠償。到最後香港媒體還是不知道鞏俐究竟何時去的香港，報章的報導似乎是在方季惟版快要殺青前幾天，還有新聞稱鞏俐最後只拍了5天的戲，所以方季惟的版本和鞏俐的版本，前者在正常的進度下，不急就章搶拍，能夠再三雕琢完成，後者只是趕著殺青，難免就有馬虎的可能，不過鞏俐不愧是實力派演員，還是刻意用了和方季惟不太一樣的詮釋方式，兩個人接到類似的角色設定和情節，可是並沒有誰拷貝對方的表演。方季惟演出的《賭俠II之上海灘賭聖》雖然比鞏俐的版本早殺青，在台上映的日期卻比香港放映鞏俐版本晚了一個多月，好在一上映票房就壓倒同檔中外電影，最後在該年度台灣放映的華人影片中，賣座還排到第9名。而鞏俐的版本在香港雖也賣座強強滾，卻比方季惟版只晚了一年就在台亮相，原來各方針對大陸演員無法來台的問題討論再三，主管單位沒有拖太久就研議出適度放行的方法，鞏俐版突然就能在台上映了。台灣片商搶著要安排鞏俐的非大陸片來台，她演出的文藝片《夢醒時分》跑了第一，《賭俠II之上海灘賭聖》卻也臨時殺出攪局，所以鞏俐首度登進台灣的電影院，是以「一炮雙響」的形式，自己打自己，結果《賭俠II之上海灘賭聖》情節與方季惟版本實在差異不大，觀眾一年之前已經看過，就算換上鞏俐的版本，有興趣再花錢進戲院的人已經不多，賣座數字與方季惟版有天壤之別。也還好台灣很快就開放了大陸演員演出的非大陸電影在台上映，不然鞏俐遲遲被卡著，之後也許跟周星馳再度合作的《唐伯虎點秋香》也要另外找人演台灣版的秋香呢。