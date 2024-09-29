山陀兒路徑難掌握！韓氣象廳：通過台灣後北上、恐影響韓國南部

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颱風山陀兒（Krathon）28日上午8點生成，韓國氣象廳國家颱風中心預測，這次山陀兒颱風將帶來大量降雨，從預測路徑來看可能會先經過台灣後持續加強，並於10月3日起影響朝鮮半島，尤其在韓國南部地區帶來大雨，由於山陀兒影響時間與韓國國定假期重疊，政府也提醒民眾減少外出，做好防颱準備。韓國氣象廳指出，第18號颱風「山陀兒」生成以來持續增強，自昨晚起瞬間風速超過每秒20公尺，截至29日下午4時30分，山陀兒中心氣壓為975hPa，預計30日上午在菲律賓馬尼拉高壓下增強，並向西北偏西方向移動，可能在10月4日上午9時最接近韓國南部的濟州島南方海域。儘管多國氣象單位對於山陀兒會以多近的距離經過台灣的預測存在分歧，但包含台灣、中國、香港、日本、菲律賓、美國與韓國氣象廳都認為山陀兒會在通過台灣後北上，並於10月3日起以類似的路徑抵達韓國，且在韓國南部地區和東海岸帶來強降雨。由於10月3日是韓國的國定假日「開天節」，韓國政府為了防範颱風災情，週日行政安全部長官李相民也召開應對會議，預先針對可能受災區域進行疏散與管制等措施，公共管理和安全部要求地方政府、警察、消防部門提前識別風險區域，以便緊急情況時能迅速控制疏散附近居民，也下令提前檢查暴雨受損地區與沿海地區、地下通道等設施的排水泵站、排水溝等防災設施是否完備。韓國當局認為，在濟州島、韓國東海岸一帶上週已受到集中降雨影響，此次颱風過境可能受重創，因此提醒民眾國定假日注意天候外，也建議當地民眾與機關做好防颱措施。