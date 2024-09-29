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潘威倫引退被拋上空中！透露擔心自己太重　陳鏞基人群中默默拭淚

記者路皓惟/台南報導

▲統一獅「嘟嘟」潘威倫在引退儀式中被隊友高高拋起，陳鏞基激動與嘟嘟相擁，默默在人群中拭淚。（圖／記者葉政勳攝）
▲統一獅「嘟嘟」潘威倫在引退儀式中被隊友高高拋起，陳鏞基激動與嘟嘟相擁，默默在人群中拭淚。（圖／記者葉政勳攝）
統一獅「護國神嘟」潘威倫今（29）日在台南棒球場舉行引退儀式，隊友們在儀式結束時將他高高拋起，老戰友陳鏞基激動地與潘威倫相擁，並在眾人中默默拭去眼淚。回憶當下被拋上空中的感受，潘威倫給出想法非常真實，那就是深怕自己體重太重害隊友受傷。

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擔心隊友受傷！　潘威倫：怕自己太重

談到被隊友們高高拋起的感受，潘威倫笑說：「其實有點擔心自己太重，怕他們會受傷。有些球員轉當教練了，重訓沒有像以前那麼多，怕他們傷到腰。不過還是很感謝他們，讓我有這個被拋在空中的感受，但還是有點擔心他們覺得我太重了會受傷。」

看到三代獅、老戰友們在球場上聚首，潘威倫表示：「看到以前的老戰友、學長們一起回來，讓我想起了大家一起奮戰的過程，這些都是非常珍貴、重要的回憶。」

當被問到看到哪位回來最驚喜時，潘威倫表示：「大家在各自的領域都有不同的發展，難得能聚在一起，每一個人都很難得，看到他們每一位我都非常開心。」

台南、台北兩地引退意義不同

前一天在台北大巨蛋投引退賽，今晚回到最熟悉的台南舉辦引退儀式，潘威倫分享兩地所帶來的不同意義，「台南是我職業生涯開始的地方，這裡有太多的回憶，包括這座城市本身，大巨蛋則是見證台灣棒球的發展，對於選手和球迷來說，都是一件非常幸福的事情，也見證台灣棒球進步的過程。」


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