吳慷仁被爆和「中國經紀公司」簽約！《模仿犯》製作人逆風力挺

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▲吳慷仁曾和製作人湯昇榮合作，在影集《模仿犯》中飾演檢察官。（圖／吳慷仁 臉書）

▲湯昇榮（右）出面力挺吳慷仁，表示希望大家將焦點放在作品上。（圖／社團法人台灣野草創作家協會 提供）

在去年憑藉電影《富都青年》榮獲金馬獎最佳男主角的吳慷仁，出道至今已經17年的時間，其中有長達8年沒有經紀人，不管是合作邀約還是議價、行程安排全由他自己親手處理，但9月22日時，陸網卻爆出吳慷仁疑似已經和中國的經紀公司「壹心娛樂」簽約，對此，今（29）日出席第4屆「野草計畫」頒獎典禮的瀚草影視製作人湯昇榮，在活動上逆風替吳慷仁發聲：「我覺得他沒有問題啦，大家也不要想太多。」更呼籲外界不要放大檢視。第4屆「野草計畫－故事創意大賽」頒獎典禮今天在台北舉行，先前曾和吳慷仁合作過《麻醉風暴》、《模仿犯》的製作人湯昇榮也有出席，被問到吳慷仁近期的爭議，他坦言：「慷仁很看重作品，所以他在香港、馬來西亞各地演出，我覺得大家不用想太多，演員都想挑好作品，可以去看每個演員內容的表現，其他不要為難大家，台灣產業還要往前走，讓更多人可以有位子去表現。」吳慷仁近期被拍到從松山機場搭機前往上海和孫儷拍戲，雖然與「壹心娛樂」的合約尚未被證實，但拍戲的行程仍讓外界議論紛紛，對此湯昇榮表示，目前還不清楚吳慷仁的最終決定，坦言：「也不知道有什麼變化。」但也呼籲外界，表示吳慷仁其實並不看重演員這個身分，比較看重作品：「這只是他其中一個表演，對於被放大，我覺得大家不用想太多。」湯昇榮繼續指出：「每個演員都會想挑好作品，大家可以慢慢去看每個演員在內容的表現，其他部分就不要再為難大家了。每個表演者跟台灣產業都還要往前走，希望能夠讓更多人可以在適恰的位置表現，我相信每個人都會有自己的判斷。」事實上，吳慷仁先前就曾針對簽約中國經紀公司一事，給出回應，當時他正好在和粉絲做視訊互動，順便宣傳電影《富都青年》，被問到此事，他深思熟慮後坦言：「我覺得未來不曉得，順其自然，就是順著一個感覺走，希望繼續演戲，讓大家可以看到角色多一點，我本人自己少一點。」