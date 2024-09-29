飛總錄影祝福太催淚！潘威倫引退忍不住潰堤　親揭內心最真實一面

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在台南棒球場舉行引退儀式上，統一7-ELEVEn獅「護國神嘟」潘威倫見到了久違的老戰友布雷，並收到了前總教練「飛總」呂文生的錄影祝福，讓他感動不已，淚水忍不住從眼眶奪出，而且潘威倫更親自揭露自己在這重要時刻努力忍住眼淚的原因，向媒體分享內心最真實的一面。潘威倫在接受媒體訪問時，分享自己不太常表達內心情緒的原因，他坦言：「其實從沒想過引退會哭，但我並不是不會流淚的人。有句話說『男兒有淚不輕彈』，有時情緒到了，想到球迷和一些讓我感動的事情，眼淚就會不自覺地流下來。不過我已經努力讓自己不要哭得太厲害。」統一獅老戰友布雷今天也特地現身台南球場，潘威倫難掩內心激動：「真的非常感動，讓我回想起他一起奮戰的那些日子，以及跟他相處的時光，他是一個非常好相處的朋友。」此外，當看到前總教練飛總的錄影祝福時，潘威倫表示：「我知道他現在人在香港，非常感謝過去在他帶領下的時光，他是非常優秀的教練，那段期間我們相處得像家人和朋友一樣，他有時還會來找我爸爸泡茶，我們也曾一起出國，他真的是一位平易近人的好教練。」