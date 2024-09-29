「山陀兒」颱風來襲　高市將開放9705個停車位供臨時停車

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▲市長陳其邁也在臉書中提醒市民朋友注意防颱，請在室內避免外出。（圖／截自市長陳其邁臉書）

中度颱風「山陀兒」來襲，最快今(29)日晚發布陸上颱風警報，高市府已於今(29)日晚間18時成立災害應變中心擴大三級開設，高市府也表示，因尚未發布陸上颱風警報，目前不會特別宣布上班上課或停班停課，維持正常。市長陳其邁也在臉書中提醒市民朋友注意防颱，請在室內避免外出。基於前一次凱米颱風造成大量汽機車泡水，高市府也提醒車輛應避免停放在低窪地、堤防外，以免被水淹沒。高市府將開放306處場所(計9,705小型車停車位)，可供臨時停放車輛。開放時間為市府災害應變中心發佈停止上班上課時起，至恢復上班日上午6時30分止(停放處所請參閱市府交通局網站)。同時為因應颱風來襲，高雄市政府消防局已作好各項整備措施，更將救生裝備器材（橡皮艇、救生快艇及抽水機具）備妥以利迅速出動，市民若有任何災情需要協助救援，可撥打電話813-6119通報聯繫。請市民注意清理屋頂排水口及附近排水溝渠，避免樹葉雜物阻塞，另大樓地下停車場抽水泵浦要先行檢修，必要時並備妥沙包、防水閘門等阻水應變設施。當颱風來臨時，若民眾遇到台電公司電線等設備掉落損壞時，請先撥打1911通知台電公司處理，切勿自行撿拾移除，以免造成感電事故。懸掛在屋外的看板、招牌應取下或釘牢，以免被風吹落，釀成危險。工地應加強安全措施，鷹架、圍籬應固定。屋外、庭院內，各種懸掛物應立即取下置於室內；庭園花木應加強支架保護，並修剪樹枝，以防折毀甚至損毀屋瓦；關閉非必要門窗，並視需要加釘木板。山區有強降雨機率，市民朋友一定要注意農村發展及水土保持署發布的「土石流黃色及紅色警戒」訊息，配合區公所提前撤離確保自身安全，同時颱風期間避免前往山區活動，以確保自身安全。