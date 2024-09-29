LOL世界賽／大平洋王者醒了！PSG 1:0 領先100T　Maple球女好強

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2024年《英雄聯盟》S14入圍賽今（29）日進入最關鍵時刻，將決定出最後進入正賽瑞士輪的兩隻戰隊，代表PCS賽區的王者PSG對決北美第三種子100T，《NOWnews》今日新聞也將跟隨戰況持續更新本文。⚔️PSG禁用：維爾戈、艾希、嘉文四世、路西恩、布朗姆100T禁用：納帝魯斯、銳兒、犽凝、菲艾、歐羅拉📍藍方 PSG：吶兒、史加納、奧莉安娜、燼、亞歷斯塔📍紅方 100T：雷尼克頓、史瓦妮、赫威、法洛士、睿娜妲第一場比賽中，PSG從BP階段就展現企圖心，讓中路選手Maple拿下在賽場上許久未使用的「球女」奧莉安娜，不但比賽前段主動進行換線戰術，上路選手Azhi還在下路單殺對手AD。後來在14分鐘諭示者的團戰，PSG打出漂亮團戰，拿下3顆人頭，將經濟領先擴大到5千元。隨後PSG帶著領先優勢，一路給予100T壓力，連續贏下好幾個團戰，在20分鐘PSG已經以12:1擊殺比領先9千元經濟。最終PSG一路壓制對手100T，在26分鐘推平100T主堡，拿下1:0領先。Maple的奧莉安娜更是拿下8/0/5的完美戰績。