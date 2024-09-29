吳謹言閃婚洪堯瘋傳懷孕！「超寬禮服」曝光　遭傳私下都穿孕婦裝

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▲吳謹言（左）在今年9月13日宣布閃婚洪堯（右）後，不斷被網友猜測是否懷孕。（圖／吳謹言 微博）

▲吳謹言穿著寬鬆禮服跑活動。（圖／吳謹言 微博）

中國知名女星吳謹言，因出演了《延禧攻略》而打開知名度，後續接演《墨雨雲間》更是大受好評，而她今年9月13日突然宣布喜訊，無預警閃婚在《延禧攻略》裡飾演王爺「弘晝」的洪堯，讓粉絲又驚又喜，紛紛給予祝福，然而也有不少網友猜測兩人如此唐突的曝光喜事，是否早已有喜，不過兩人均無給出正面回應。而日前吳謹言在婚後首次現身公開場合，只見她以寬鬆禮服亮相，疑似在遮掩孕肚，讓外界瘋傳疑似懷孕，沒想到近期又有爆料指出吳謹言私下經常穿寬鬆孕婦裝。吳謹言在今年6月主演古裝劇《墨雨雲間》，開播後收視率節節飆升，讓她的演藝事業再度攀上高峰，不過吳謹言卻在當紅時期無預警宣布結婚，雖然不少粉絲開心送上祝福，不過吳謹言的突然閃婚也讓外界質疑是否已經懷孕，不過洪堯和吳謹言兩人皆未對此做出回應，讓外界議論紛紛。吳謹言日前出席代言記者會，以一身粉紫色禮服出席，不僅露出修長的手臂，平口的設計更是讓她得已大方展現她雪白的肌膚，而禮服在腰間設計上略顯寬鬆、還綁著一朵大花，而下半身的裙擺也相當寬大，讓肚皮若隱若現，整個人看起來孕味濃厚，讓不少網友興奮直言：「不藏了」、「這裙子也擋不住懷孕的味道」、「懷孕了還這麼美」、「孕肚好明顯！」不只如此，近期還有傳言指出，吳謹言私下並沒有隱瞞懷孕事實，私底下更是時常穿著孕婦裝，讓粉絲轉而質疑洪堯，控訴他為何讓懷孕的吳謹言出席活動：「老婆懷孕了還讓她參加活動，你到底在幹嘛呢？」指出作為人夫的洪堯似乎不夠貼心，不過兩人卻均為對此做出回覆，讓網友對於兩人的私生活也更加好奇，可見吳謹言的新婚生活短時間內依舊是大眾關注的焦點。