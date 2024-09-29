李多慧今年「最後一舞」！曝光收爸爸簡訊　淚崩喊：心總是在一起

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▲李多慧今（29）日迎來今年最後一舞。（圖／IG le_dahye）

▲李多慧曝光收到爸爸的暖心祝福。（圖／IG le_dayhe）

來自南韓的啦啦隊女神李多慧，在來台後刮起旋風，走到哪都備受矚目，而當紅的她現在除了啦啦隊的應援工作以外，還主持了綜藝節目，演藝事業攀上高峰。而今（29）日，李多慧迎來今年最後一場賽事應援，而她也在社群上曬出爸爸的信件，暖心鼓勵她：「妳永遠是最棒的！」讓她感動到熱淚盈眶。李多慧在IG上曬出來自韓國的爸爸寄給她的簡訊，內容提到爸爸十分為李多慧自豪，也大力稱讚女兒非常棒，沒有受傷的完成這季的演出，更和李多慧溫情喊話，並要李多慧在台灣好好加油：「一邊被打敗，一邊帥氣地活動，一邊更加鞏固地位的樣子太厲害了，賽季持續好久，幸好沒有受傷，辛苦了，好像說今天要進行個人演出？我相信我們的小公主會以帥氣的姿態做好的，我會透過實況轉播，好好觀賞今天的比賽，對爸爸來說，妳永遠是最棒的，誰也跟不上，是帥氣的人，加油！」一封簡訊，讓李多慧十分感動，更將對話截圖曬出來和粉絲分享，更難過表示：「這是最後一場比賽，我父親寄來的簡訊，我在臺灣的時間太長了，根本沒看到......。」不過隨即表示自己和家人的關係十分緊密：「我們的心總是在一起，真的很踏實。」讓廣大網友都十分羨慕兩人的父女情。事實上，李多慧在今年8月初迎來25歲生日時，遠在韓國的爸爸就曾錄製了祝福影片，當時他在影片中和女兒喊話：「爸爸一直認為妳能做自己想做的事情，並且比任何人都更努力地創造美好的生活，一直為妳感到驕傲和欣慰。不管在哪裡，爸爸會一直相信和支持妳，謝謝妳成長得這麼可愛又善良。」最後更說：「我們的多慧，Fighting！我愛妳！」看哭一票網友，直呼有李多慧這樣善解人意的父親非常幸福。