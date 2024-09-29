發揚統一獅王牌18號球衣！潘威倫光榮引退　草總謝長亨：我沾光了

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▲潘威倫引退儀式，三代獅成員們試圖想把潘威倫抱起來，但後來無果就放棄了。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.09.29）

▲潘威倫引退儀式將球交給現任隊長陳傑憲和古林睿煬象徵世代交接。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.09.29）

▲潘威倫引退儀式領隊蘇泰安贈送歷任球衣樣式徽章慶祝他引退。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.09.29）

「護國神嘟」潘威倫在中華職棒舞台奮戰長達22年，今（29）日於台南棒球場舉行引退儀式，將象徵統一獅王牌的18號球衣發揚光大，獅隊大前輩、前總教練「草總」謝長亨表示：「我真的是沾光了！」此外，當年三連霸的獅子軍也再次齊聚，共同見證這感人時刻。今晚「DU MY BEST潘威倫引退」活動進入尾聲，賽後的引退儀式讓現場觀眾動容不已。球團特別邀請三代獅選手再度聚首台南，精心策劃了多項活動與儀式，勾起獅隊的輝煌歲月。在播放完統一獅三連霸的紀錄影片後，現場依次介紹了當年冠軍戰的先發九人名單。來自不同時期的獅隊選手們一一跑向他們熟悉的守備位置，最後隆重介紹了最強投手潘威倫，以及最強洋砲布雷。在傳統應援歌曲的陪伴下，球迷們高喊著「潘威倫」的名字，他接連投出三顆好球。隨後，三代獅子軍的所有選手齊聚投手丘，與潘威倫擊掌，象徵著一個時代的落幕。接著，潘威倫將象徵責任與希望的棒球交給了陳傑憲，並將手套和具有代表性的止滑粉交予古林睿煬，表達了對後輩的期許與信念的傳承。他隨後高掛起自己的18號主場球衣，宣告三連霸獅子軍最後一位現役球員的退役。潘威倫以台語向球團、教練團、隊友以及長期支持他的球迷們表達了深深的感謝之意。他也特別感謝了家人在他棒球生涯中的陪伴與支持。最後，他深情地說：「我的引退就像是『老兵不死，只是逐漸凋零』。」前輩謝長亨對潘威倫的成就讚譽有加，他表示：「感謝潘威倫22年來的精彩表現，設下了許多難以超越的『嘟嘟障礙』，完成了偉大的成就！你讓統一獅的18號球衣發光發熱，我真是沾光了，與有榮焉！」草總也勉勵潘威倫：「退役離開投手丘後，再次踏上這片土地時，這顆球的威力已不再由你掌控。希望你能將自己的智慧和能力傳承下去，繼續發揮自律、穩定和永不放棄的18號精神！」統一獅總經理蘇泰安表示：「感謝嘟嘟在統一獅的奉獻與付出，他的輝煌成績大家有目共睹，立下的紀錄也是前無古人、後難有來者。希望未來他能夠將對棒球的熱情、技術和態度傳承給後輩，也祝福退休愉快。」2003新人王2007勝投王2009防禦率王2003/2006/2010投手金手套2019東山再起獎潘威倫生涯累計149勝，從2003年至2010年球季單季都有至少雙位數勝投，2007年至2008年寫下締造單季16連勝跨季21連勝難得紀錄。