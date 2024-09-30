LOL世界賽／PSG搶下瑞士輪門票！Azhi：狀態保持好任何對手都能贏

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2024《英雄聯盟》S14入圍賽，來自PCS賽區的PSG TALON今（29）日晚上背水一戰，面對北美（NA）賽區的強敵100 Thieves，他們頂住壓力，沒有讓台灣粉絲失望，最終以2：0橫掃晉級，也拿下這一屆賽事16 強瑞士輪的門票。上一場輸給了實力出色的歐洲勁旅MDK，PSG比賽內容荒腔走板，很顯然本屆入圍賽還沒進入狀況內，特別是打野選手JunJia，在各種方面的判斷和操作上都有失誤，讓戰隊以1：2輸掉關鍵戰。今天面對北美勁旅100 Thieves，只可能出現兩種選擇，不是晉級到小組賽，就是在PCS最後一舞讓人失望的打道回府。首場比賽Maple立刻不留遺憾的選下了「球女」奧莉安娜，這是過往外界對於他質疑比較多的中路角色，但他決定在今天克服心魔。他也打出相當漂亮的表現，不斷中路穩定壓制，而且一次關鍵繞後，幫助PSG拉開經濟差，順利以1：0領先。而上一役發揮低迷的JunJia，第一把的史加納也有所回穩，第二把他的史瓦妮同樣有出色發揮，雖然Maple的犽宿表現一般，但Betty的伊澤瑞爾完全Carry比賽，人頭數21：9，最終強勢擊敗北美第三種子。上路選手Azhi受訪時表示，能晉級挺開心的，因為前面打得有點差，但今天有把狀態調整回來。主持人提到PSG被外界稱為是NA殺手，Azhi聽到這句話也表示，「把狀態保持好，我們任何對手都能贏！」