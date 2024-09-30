山陀兒「鬼轉衝進南台灣」！4颱風有類似路徑　護國神山沒力失效

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▲今年第18號颱風「山陀兒」逼近且有登陸機會，氣象署預估北部、東半部、中南部山區，從今日開始至週三（10/2）就會有明顯的雨量累積。（圖／中央氣象署）

▲1977年賽洛瑪颱風往北轉向後，在高雄至恆春間登陸，登陸南台灣後造成嚴重破壞。（圖／中央氣象署）

▲1988年蘇珊颱風，以西北轉北的方向行進，並在在台灣屏東縣恆春半島登陸。（圖／中央氣象署）

▲2004年南瑪都颱風路徑與東北季風產生共伴效應，北部及東半部有豪雨發生，釀成嚴重災情。（圖／中央氣象署）

▲2016年莫蘭蒂颱風路徑雖然沒有登陸台灣，但仍造成全台超過72萬戶停水、110萬戶停電。（圖／中央氣象署）

山陀兒颱風（Krathon，泰國提供）在昨（29）日路徑出現大幅修正，目前預估往西北移動後，明（1）日會北轉，有機率在高雄至屏東一帶登陸，中央氣象署也提醒，，而翻閱過去資料，，也都對西南部造成嚴重風災。氣象署技正林秉煜提醒，陀兒颱風的路徑還會持續往西北移動，，直到明天下半天，北方槽線系統建立後，槽線會拉著山陀兒颱風往北走，，累積雨量可能不輸北部、東半部，因此防颱絕不可鬆懈，請民眾時刻關注颱風最新動態。1977年7月21日，賽洛瑪颱風在菲律賓東方海面生成，隨後朝西北西進行，抵達巴士海峽時轉向北至北北東移動，最後登陸在高雄至恆春間，詭譎的路徑令當時各國觀測單位相當頭痛，賽洛瑪環流小卻結實，登陸南台灣後造成嚴重破壞，隨然沒有確切的傷亡人數統計，但當年報告形容，賽洛瑪颱風是「造成二戰以來台灣最大的破壞事件。」1988年5月28日，蘇珊颱風在台灣南方生成，以西北轉北的方向行進，在東沙島東南方海上轉向東北方向移動，6月2日上午在台灣屏東縣恆春半島登陸，由台東縣大武鄉附近出海後，經琉球石垣島近海向東北方遠離。由於蘇珊颱風只在南台灣登陸一下就快速往東北遠離，因此當時的災情相對輕微，但在前期路徑上和山陀兒颱風仍有許多相似之處。2004年11月29日，南瑪都颱風在菲律賓東方遠海生成後不斷增強，通過呂宋島後，轉向北北西進入巴士海峽，之後轉向東北東朝台灣移動，12月4日上午在屏東枋寮附近登陸，2小時後從台東太麻里附近出海到台灣東南部海面，南瑪都颱風也創下歷史同年最晚登陸台灣的颱風。南瑪都颱風環流與冬季的東北季風共伴效應影響，造成台灣氣象史上極為罕見的12月超大豪雨，花蓮布洛灣累積雨量達1090毫米、日雨量907毫米，部分地區道路坍方。有2人死亡、2人失蹤，農林漁牧損失約6.7億元。2016年9月7日，莫蘭蒂颱風在關島西方海面形成後，往西北西轉西北方向移動，9月13日暴風圈逐漸進入台灣東南部陸地及恆春半島，颱風中心在9月15日由金門進入福建，中午左右颱風警報解除。雖然2016年莫蘭蒂颱風沒有登陸台灣，但前期路徑和山陀兒也有幾分類似，颱風造成全台超過72萬戶停水、110萬戶停電，災情主要集中在南台灣，高雄嚴重淹水，大量樹木倒下，招牌和鐵皮散落一地，東吉島、金門出現17級以上強陣風，全台共計有1人死亡，62人受傷，農損約新臺幣1億元。