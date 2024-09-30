快訊／上班注意！新北等6縣市「大雨特報」　颱風雨彈越晚越劇烈

今（30）日除了台東蘭嶼鄉因安全考量放颱風假外，其餘各縣市都是正常上班上課。不過上班路上要特別小心了，山陀兒颱風（Krathon，泰國提供）的外圍環流不斷替台灣帶來雲系，中央氣象署發布「大雨特報」提醒，今天北部、東部雨勢越來越明顯，尤其宜花東降雨空檔短，外出務必攜帶雨具，隨時留意颱風最新動態。
氣象署提醒，今天山陀兒颱風外圍環流影響，北部、東半部地區、恆春半島、中部山區有「局部大雨或豪雨」，尤其恆春半島、東半部、北部山區有「局部豪雨等級以上」降雨發生的機率，其它地區有局部短暫陣雨或雷雨，南部山區也有局部大雨發生的機率。
⚠️大雨特報警戒範圍
🟡大雨：基隆北海岸、臺北市山區、恆春半島、宜蘭縣、花蓮縣、臺東縣、蘭嶼綠島
中度颱風「山陀兒」（Krathon，泰國提供）路徑持續向台灣逼近，氣象署今天凌晨2時發布「海上陸上警報」，颱風暴風圈可能在18小時後接觸台灣陸地，過去一段時間，山陀兒颱風強度持續增強，但速度依舊相當緩慢，今天路徑會持續往西北移動，明（1）日往北轉向，有機會登陸南台灣。
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⚠️大雨特報警戒範圍
🟡大雨：基隆北海岸、臺北市山區、恆春半島、宜蘭縣、花蓮縣、臺東縣、蘭嶼綠島
中度颱風「山陀兒」（Krathon，泰國提供）路徑持續向台灣逼近，氣象署今天凌晨2時發布「海上陸上警報」，颱風暴風圈可能在18小時後接觸台灣陸地，過去一段時間，山陀兒颱風強度持續增強，但速度依舊相當緩慢，今天路徑會持續往西北移動，明（1）日往北轉向，有機會登陸南台灣。
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