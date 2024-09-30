山陀兒颱風巔峰狀態登陸台灣！「紫爆降雨熱區」1天後變南北顛倒

今年第18號颱風「山陀兒」即將撲台，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，山陀兒颱風將以接近強烈颱風的巔峰狀態登陸台灣，初步評估各地風雨程度，花東、恆春、高屏、宜蘭及南部山區將連續多日發生迎風劇烈雨勢，但降雨熱區到了週四（10/3），一片紫爆就會從東部、南部轉移至北部、東北部。
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文，表示根據昨（29）晚氣象署最新預測，山陀兒颱風將以接近強烈颱風的巔峰狀態，預計在週二（10/1）深夜左右，登陸南高雄至恆春地區。但未來4天歐洲模式降雨模擬，因中央山脈屏障的關係，降雨分布、時間會隨著颱風位置而有所變化。
各地風雨程度初步評估，首先受到最大影響的花東、恆春、高屏、宜蘭及南部山區，因為山陀兒颱風走很慢，迎風劇烈雨勢將持續很多天，累積下來非常可觀，「會比較吃力辛苦了。」至於大台北、桃園、基隆地區，則是強風先到，雨勢需要等到颱風穿越台灣，轉為迎風面後雨勢才會變得有感。
至於新竹至雲林同樣是強風先到，但雨勢需視山陀兒颱風大轉彎的時間及位置而定，「只東偏或西偏一點，就會差很多」，嘉義、台南地區則好在一個過度區間，「平地有強風，陣陣大雨。」從未來4天降雨區域模擬圖也可見，週三（10/2）至週四（10/3）降雨熱區，從原本的花蓮、台東、屏東，直接北上轉移至北部、東北部。
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各地風雨程度初步評估，首先受到最大影響的花東、恆春、高屏、宜蘭及南部山區，因為山陀兒颱風走很慢，迎風劇烈雨勢將持續很多天，累積下來非常可觀，「會比較吃力辛苦了。」至於大台北、桃園、基隆地區，則是強風先到，雨勢需要等到颱風穿越台灣，轉為迎風面後雨勢才會變得有感。
至於新竹至雲林同樣是強風先到，但雨勢需視山陀兒颱風大轉彎的時間及位置而定，「只東偏或西偏一點，就會差很多」，嘉義、台南地區則好在一個過度區間，「平地有強風，陣陣大雨。」從未來4天降雨區域模擬圖也可見，週三（10/2）至週四（10/3）降雨熱區，從原本的花蓮、台東、屏東，直接北上轉移至北部、東北部。
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