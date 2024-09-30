山陀兒接近強颱登陸！罕見路徑「斜切又縱走」　暴雨分梯式炸全台

山陀兒颱風來勢洶洶！氣象粉專「林老師氣象站」今（30）日一早預測，山陀兒為今年最後1個中心登陸的侵臺颱風，路徑罕見斜切又縱走，將以非常接近「強烈颱風」等級的巔峰強度，於10/2清晨登陸南台灣，連續4天劇烈雨勢分梯式炸全台。
氣象粉專「林老師氣象站」今日發文指出，山陀兒為今年最後1個中心登陸的侵臺颱風，根據今日清晨2時中央氣象署最新颱風情資顯示，山陀兒颱風仍在持續增強，近中心最大風速已達每秒43公尺，颱風眼清晰可見，逼近中颱上限。
山陀兒颱風預計在10/1至10/2上半天強度發展將達顛峰，非常接近「強烈颱風」等級。暴風圈將於10/2清晨登陸高雄、屏東之間，由於山陀兒颱風結構尚未受到山脈地形嚴重破壞，加上颱風本身移動速度緩慢，勢必將會替南部及花東地區帶來顯著的強風驟雨。
在這之後，山陀兒颱風受到高層槽線牽引，將持續朝東北方向前進，預計10/2下半天在宜蘭、花蓮間出海，到時北部、東北部及東部地區將轉為迎風面的最大降雨熱區，同時也需加強留意間歇性的強陣風及海面大浪。若颱風移動速度、方向及強度大小沒有再改變，預計10/3下午就有機會解除海上颱風警報。
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山陀兒颱風預計在10/1至10/2上半天強度發展將達顛峰，非常接近「強烈颱風」等級。暴風圈將於10/2清晨登陸高雄、屏東之間，由於山陀兒颱風結構尚未受到山脈地形嚴重破壞，加上颱風本身移動速度緩慢，勢必將會替南部及花東地區帶來顯著的強風驟雨。
在這之後，山陀兒颱風受到高層槽線牽引，將持續朝東北方向前進，預計10/2下半天在宜蘭、花蓮間出海，到時北部、東北部及東部地區將轉為迎風面的最大降雨熱區，同時也需加強留意間歇性的強陣風及海面大浪。若颱風移動速度、方向及強度大小沒有再改變，預計10/3下午就有機會解除海上颱風警報。
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