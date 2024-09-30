颶風海倫釀美國90死！川普將聽取災情簡報　批賀錦麗只顧募款

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▲颶風海倫造成嚴重災情，颶風過境後，美國東南部各州開始大規模的清理和恢復工作（圖／美聯社／達志影像）

颶風「海倫」上週襲擊美國東南部，在多州釀成災情，最新數字顯示，美國已有至少90人因為這場颶風喪生。美國共和黨總統候選人、前總統川普（Donald Trump）對於罹難者表示哀悼，並批評民主黨總統候選人、現任副總統賀錦麗（Kamala Harris）只顧著為選舉募款。根據《CNN》報導，颶風海倫在南卡羅來納州、喬治亞州、佛羅里達州、北卡羅來納州、維吉尼亞州導致至少90人死亡，川普預計將於當地時間週一造訪重災區之一的喬治亞州瓦爾多斯塔（Valdosta, Georgia），聽取颶風災情簡報，並協助敦促救援物資分發。川普稍早在賓州伊利市（Erie, Pennsylvania）的一場集會上表示：「這是一個艱難的過程。那是一場巨大的、怪物般的颶風……嚴重程度超出任何人的想像。」也不忘把握機會，抨擊對手賀錦麗，在海倫成為襲擊佛州大本德地區「有史以來的最強颶風」後， 還只顧著在西岸募款。川普指控民主黨，為壞人籌集了大量資金，與激進左翼的瘋狂捐助者一起辦募款活動，與此同時，美國許多地區都被海倫颶風摧毀並淹沒，許多人因此喪生，並向罹難者及其家屬表示哀悼，嘲諷賀錦麗「待在她應該待的地方，以獲取她的報酬。」而據《路透社》報導，颶風海倫導致美國數百萬戶斷電、道路橋樑被摧毀，造成災難性後果。颶風過境後，東南部各州開始大規模的清理和恢復工作，並擔心是否會有更多罹難者遺體被發現。美國保險公司和預測機構認為，海倫造成的經濟損失，少則150億美元，多則超過1000億美元不等，隨著各地政府對災情進行估算，具體財損將更加清晰。