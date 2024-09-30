大S老公具俊曄「突關閉IG」真實原因曝光！經紀人嘆：積極聯繫中

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▲經紀人透露具俊曄心態很平穩，只是覺得遺失照片會很可惜。（圖／寬宏藝術提供）

▲大S（圖左）和具俊曄（圖右）被拍到帶小孩到韓國的樂園玩，兩人手上還有情侶刺青。（圖／微博）

女星大S（徐熙媛）的老公具俊曄為韓流始祖「酷龍」的成員，在台灣人氣也頗高，近日就有網友發現，具俊曄經營多年的IG帳號「djkoo」突然關閉，猜測是否發生什麼意外？對此，具俊曄的經紀人昨（29）日回應，表示IG會關閉其實是因為被駭客盜走，他們目前正積極跟IG官方聯繫中，希望能把帳號找回來；面對這種情況，經紀人也說具俊曄心情相當冷靜，只是會覺得遺失很多過往的回憶和照片有些可惜。具俊曄IG帳號無預警消失，經紀人昨日回應：「關於歐巴關閉帳號一事，其實是帳號被盜，我們目前正在積極跟IG官方聯繫，希望能儘早拿回帳號的主動權。」經紀人也透露，目前具俊曄非常冷靜，面對這種情況心態還是很平穩，只是覺得過往在IG整理過的資料、照片如果因此消失了會很可惜，也失去了和粉絲互動的管道，但他們相信事情一定會順利解決的。具俊曄自從2022年和大S取得聯繫，火速閃婚後，就留在台灣和大S一起生活，把演藝事業重心也放到台灣。近日他接受韓媒《日間體育》的電話採訪時，談到最近生活的心境，具俊曄認為，比起追求遠大的夢想，他現在更想把握生活的每個小細節，尋找日常中的快樂與幸福感。具俊曄也告訴韓媒自己現階段的目標是「不過度、不幼稚，言行一致」，他說與其單方面認為自己是很酷的人，他倒是更希望被別人覺得他是一個優雅且有份量的人物。閒暇之餘，具俊曄也會回到韓國探親，今年7月具俊曄和大S還被拍到帶著小孩到韓國知名的遊樂園「樂天世界」玩耍，雖然不是孩子的親生父親，但具俊曄也想當一個稱職的爸爸，照顧大S一家的生活起居，夫妻感情相當甜蜜，令人稱羨。