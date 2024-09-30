山陀兒暴風圈掃8成台灣！各地颱風假機率曝光　8縣市恐連2天達標

中颱山陀兒持續朝台灣逼近，且路徑比起先前預測更加西偏，對高雄、屏東威脅大增。氣象粉專「用事實說颱風」就分析山陀兒颱風來襲後，可能達到停班停課標準的縣市，其中風雨影響最劇烈的屏東、台東、花蓮、宜蘭、台南、高雄、嘉義、雲林等8縣市，就有可能連續2天都達標，而按照中央氣象署昨（29）日發布的颱風暴風圈侵襲機率，台灣本島各縣市都超過80%會被掃過，建議全台民眾皆提前做好防颱準備。
氣象粉專「用事實說颱風」今（30）日12時發文，表示山陀兒颱風路徑持續西偏，對高雄、屏東威脅大增，過去一天對各地的影響程度也有極大變化，並預測颱風來襲後可能達到停班停課標準的縣市。
📌週二白天可能達標縣市：屏東、台東、花蓮、宜蘭、台南、高雄、嘉義、雲林。
📌週二晚間可能達標縣市：北北基、宜花東、南高屏。
📌週三可能達標縣市：全台可能皆達防災假標準。
📌週四可能達標縣市：東部山區、北部山區部分鄉鎮。
粉專強調，陸警發佈後，將不再提供防災假預測，以防資訊混亂。中央氣象署昨日發布全台各主要城市及離島120小時颱風暴風圈侵襲機率，台灣本島各縣市都超過80%，其中蘭嶼最高達到99%，接著依序為綠島98%、台東97%、恆春95%、花蓮94%、屏東及宜蘭90%。
根據《天然災害停止上班及上課作業辦法》規定，停班停課標準為颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米。
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📌週二白天可能達標縣市：屏東、台東、花蓮、宜蘭、台南、高雄、嘉義、雲林。
📌週二晚間可能達標縣市：北北基、宜花東、南高屏。
📌週三可能達標縣市：全台可能皆達防災假標準。
📌週四可能達標縣市：東部山區、北部山區部分鄉鎮。
粉專強調，陸警發佈後，將不再提供防災假預測，以防資訊混亂。中央氣象署昨日發布全台各主要城市及離島120小時颱風暴風圈侵襲機率，台灣本島各縣市都超過80%，其中蘭嶼最高達到99%，接著依序為綠島98%、台東97%、恆春95%、花蓮94%、屏東及宜蘭90%。
根據《天然災害停止上班及上課作業辦法》規定，停班停課標準為颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米。
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