賴清德被爆飆罵將官！退將轟「有夠丟臉」　親曝軍人禮節規定

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有媒體報導，總統賴清德日前以三軍統帥身份主持將官晉任勗勉典禮後，國防部辦了場茶會，見到將官們坐著等他到場，不滿怒批「我是三軍統帥，看到我為什麼不站好？」甚至還怒摔資料。對此，退役陸軍少將栗正傑痛批賴清德丟臉、不懂軍人禮節，並曝光軍人禮儀規定細節。賴清德被爆出席茶會暴怒，當時有31名晉任將官出席，賴清德在見到將官們坐著等他到場，火氣瞬間上來，怒批「我是三軍統帥，看到我為什麼不站好？」賴接著說，他曾當過預官，以前別說看到將官，就連看見上校都要立正站好，「為什麼你們看到三軍統帥都坐著？」對此，栗正傑在臉書發文指出，國軍禮節在正式典禮，是長官進場前，參加人員端正坐好，主持長官就主席位置後，由會場指揮官喊起立，立正口令，然後轉身向主持長官敬禮，再轉身下坐下口令。栗正傑續指，如果是平時場合，看見長官無預警進入辦公室，未執勤人員起身、立正、再由辦公室最高階人員，向長官行敬禮。栗正傑吐槽，賴清德身為三軍統帥，卻不懂軍人禮節，「有夠丟臉！」