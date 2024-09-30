「姐弟戀始祖」曹啟泰傳躲1.6億債務移居上海！20年後現況曝光

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▲中國女主播秦暢（右）近日在小紅書分享多段採訪曹啟泰（左）的影片，引起關注。（圖／秦暢小紅書）

▲曹啟泰（左）和大10歲的夏玲玲（右）閃婚，當時這段感情不被外界看好。（圖／微博）

▲曹啟泰現在經營自己的Podcast，也經常出書、到處演講。（圖／微博）

61歲男星曹啟泰過去曾主持過《連環泡》、《好彩頭》、《天生贏家》等多個經典綜藝節目，因幽默的個性、機智的口才走紅，更和大他10歲、當時正當紅的女星夏玲玲結婚，成為台灣演藝界「姐弟戀始祖」。後來曹啟泰夫婦在2004年因事業低谷移居上海，一度被傳是為了躲高達1.6億元的負債，但曹啟泰近日受訪回應，他當時並不覺得是工作、事業遇到危機，只認為是人生中的轉機；如今他已還完負債，靠著寫作、廣播節目賺錢，生活一樣幸福美滿。中國女主播秦暢近日在小紅書上分享多段採訪曹啟泰的影片，只見兩人一起到上海街上走走，61歲的曹啟泰依舊不改主持人本性，沿路和路人不停互動，還拍照留念來者不拒，非常活潑。被秦暢問到為什麼這麼有「鬆弛感」，曹啟泰也開玩笑說「因為有關節炎」，笑說每個人總有一天都會這麼鬆弛的。談到人生故事，曹啟泰曾一度在40歲時遭遇嚴重的財務危機，卻一直都保持認真開朗，被秦暢調侃是不是裝出來的，曹啟泰直言：「其實我一直到今天，我都沒覺得那是工作、財務、或事業危機」，他認為手上節目突然全部被停掉，就像下了一場「太陽雨」，人生很多事都是無法控制的，唯一能做的就是「好好做自己」；曹啟泰把事業低谷當成轉機，認為如果沒有遇到這個困境，他不會卸下主持工作去做上海世博會，獲得更大的成就，因此他認為這個不是危機，反倒是一次轉機。事實上，曹啟泰也曾出書分享自己的還債經歷，當時的他因為副業倒閉欠下1.6億元的債務，財務狀況非常緊繃，於是他找來所有債主一起吃飯，商量還款計畫，有效率的分次還錢，還曾到新加坡主持撈金，最後成功在5年內把債還清，相當立志，靠著出書也賺了不少版稅。現在曹啟泰雖然已經不是節目主持人，但也經營自己的Podcast頻道，分享正向人生觀，受到不少讚賞。而曹啟泰和夏玲玲的戀情，因為相差10歲的緣故，在當時民風純樸的台灣並不被看好，但這對相戀半年就閃婚的夫妻仍舊非常恩愛，婚後育有1子1女；夏玲玲也願意為了家庭急流勇退，離開演藝圈，在曹啟泰遭遇財務危機時更是不離不棄，成為令人稱羨的夫妻檔。幸福的婚姻生活，讓曹啟泰也曾開玩笑說：「如果不是大家罵，老天爺不會那麼可憐我，讓婚姻這麼美滿」，可見相當珍惜這段感情。